12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Киберспорт

Вышел официальный релиз Football Managet 2022. Месси круче Роналду, Салах и Неймар в ТОП-10

Андрей Трофимов
12 ноября, 19:00
Видеоигра от Sports Interactive стала доступна на этой неделе, цена симулятора составляет менее 50 долларов

Football Manager 2022 вышел в начале ноября / Фото: Football Manager

В начале октября в свет вышли официальные версии FIFA22 и eFootball, которые собрали массу критики в первые же дни. К примеру, к реинкарнированному PES много претензий по лицам игроков.

Тем временем, несколько дней назад состоялся официальный релиз еще одного футбольного симулятора Football Manager 2022 от британской студии Sports Interactive.

Реклама

Читайте также: Геймер из Польши провел за Football Manager 7,6 тысячи часов

Также стали известны рейтинги топ-игроков в FM22. Лидерство удерживает новичок ПСЖ Лионель Месси, тогда как его извечный конкурент Криштиану Роналду не попал даже в ТОП-5. Также в тройке лучших оказались Роберт Левандовски и Кевин Де Брюйне.

ИгрокКлубРейтинг
1Лионель МессиПСЖ194
2Роберт ЛевандовскиБавария190
3Кевин Де БрюйнеМанчестер Сити188
4Харри КейнТоттенхэм184
5Мохамед СалахЛиверпуль184
6Килиан МбаппеПСЖ184
7Криштиану РоналдуМанчестер Юн182
8Карим БенземаРеал180
9Вирджил ван ДейкЛиверпуль180
10НеймарПСЖ180

Игра появилась в библиотеке Epic Games Store, а также Xbox Game Pass для ПК и Xbox. Игроки с ранним доступом получили бесплатное обновление. В этом году пользователи, купившие копию игры, впервые получили код активации для Steam.

Реклама

Читайте также: Игроки FIFA22 с самым высоким рейтингом

Разработчики объяснили решение желанием сократить негативное влияние на окружающую среду. На данной платформе стоимость видеоигры составляет 999 гривен.