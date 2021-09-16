15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
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Чорноморець --
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Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
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Дніпро-1 --
Верес --
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Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Головна Гра Кіберспорт

Вихід культового симулятора Battlefield 2042 перенесений на листопад через коронавірус

Анатолій Дерека
16 вересня, 15:35
Популярна відеогра від Electronic Arts вийде на місяць пізніше через пандемію та неможливість в терміни доопрацювати її

Battlefield 2042 побачить світ 19 листопада / Фото: Electronic Arts

Вже 1 жовтня найбільший розробник відеоігор Electronic Arts випустить новий футбольний симулятор FIFA22. А ось вихід іншого свого хіта компанія поки відклала.

Як заявили в компанії, випуск шутеру Battlefield 2042 перенесений на 19 листопада. Пов'язано це з труднощами через пандемію коронавірусу, у зв'язку з чим команда не може зібратися для роботи над симулятором.

"У нинішній ситуації неможливо безпечно зібрати всю команду в офісі. Всі команди працюють з дому. Ми порахували, що нам необхідний додатковий час, щоб зробити Battlefield 2042 таким, яким ми його бачимо".

Спочатку вихід симулятора був запланований на 22 жовтня. Очікується, що гра буде доступна як на ПК, так і на PlayStation з xBox.

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Крім того, за повідомленнями інсайдерів, дата старту бета-тестування не зміниться. Воно відкриється 24 вересня. Це буде 17-а відеогра серії. Останній симулятор Battlefield V був випущений ще у 2018 році.

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