Відомий покерист продає вінтажні відеоігри – за Sonic 1991 року готові віддати 130 тисяч!

Американець Шон Діб разом з другом Нельсоном Лаффі вдало вклалися в перепродаж ретросимуляторів

Шон Діб колекціонує і перепродає ретро відеоігри / Фото: Pocketfives

Відомий покерист Шон Діб наробив чимало шуму за овальним столом. На рахунку американця чотири браслети WSOP, десяток трофеїв в онлайні, а також понад 7 мільйонів доларів доходу від покеру.

Також Шон спеціалізується і на відеоіграх, які він перетворив на своє хобі. Ще у 80-х гравець підсів на популярну гру Contra на Денді, після якої хлопець і захопився кіберспорту.

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Завжди любив ігри. Коли вийшла Fortnite, всі на неї підсіли. У нас була ціла група з 10-15 покеристів, ми грали з самого ранку, було весело. Постійно сварилися, билися об заклад і всяке таке. Я люблю азартні ігри і відеоігри. Ця комбінація ідеально мені підходить.

Кілька років тому Діб познайомився в Нью-Йорку з Нельсоном Лаффі, любителем колекціонувати аксесуари для геймерів. Тоді хлопці і вирішили створити спільний стартап.

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Лаффі прийшов до свого кращого друга і попросив багато грошей, щоб купити вантажні відеоігри на SEGA, NES та інші приставки. Діб пішов назустріч і Лаффі відправився скуповувати старі відеоігри 80-х і 90-х років.

В результаті у Нельсона вийшла колекція зі 100 симуляторів, куди входили Street Fighter, Final Fantasy, Double Dragon, Deja Vu і так далі.

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В результаті бізнес вистрілив! За останній рік попит на вантажні відеоігри в США і колекціонери стали платити за копії в заводській коробці.

Наприклад, зараз продається гра Sonic The Hedgehog 1991 року випуску. За тиждень до закриття торгів за неї готові дати 130 тисяч доларів. Очікується, що вона стане найдорожчою грою на SEGA в історії.

А у квітні цього року заводська копія Super Mario Bros на NES була продана за рекордну суму 660 тисяч американських грошей. Точно таку ж коробку зараз продають і Діб з Лаффі і за неї готові віддати 400 тисяч.