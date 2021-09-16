Выход культового симулятора Battlefield 2042 перенесен на ноябрь из-за коронавируса

Battlefield 2042 увидит свет 19 ноября / Фото: Electronic Arts

Уже 1 октября крупнейший разработчик видеоигр Electronic Arts выпустит новый футбольный симулятор FIFA22. А вот выход другого своего хита компания пока отложила.

Как заявили в компании, выпуск шутера Battlefield 2042 перенесен на 19 ноября. Связано это с затруднениями из-за пандемии коронавируса, в связи с чем команда не может собраться для работы над симулятором.

"В нынешней ситуации невозможно безопасно собрать всю команду в офисе. Все команды работают из дома. Мы посчитали, что нам необходимо дополнительное время, чтобы сделать Battlefield 2042 таким, каким мы его видим".

Изначально выход симулятора был запланирован на 22 октября. Ожидается, что игра будет доступна как на ПК, так и на PlayStation с xBox.

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Кроме того, по сообщениям инсайдеров, дата старта бета-тестирования не изменится. Оно откроется 24 сентября. Это будет 17-ая видеоигра серии. Последний симулятор Battlefield V был выпущен еще в 2018 году.