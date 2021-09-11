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Известный покерист продает винтажные видеоигры – за Sonic 1991 года готовы отдать 130 тысяч!

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
11 сентября, 17:25
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Американец Шон Диб вместе с другом Нельсоном Лаффи удачно вложились в перепродажу ретросимуляторов
Шон Диб коллекционирует и перепродает ретро видеоигры
Шон Диб коллекционирует и перепродает ретро видеоигры / Фото: Pocketfives

Известный покерист Шон Диб немало пошумел за овальным столом. На счету американца четыре браслета WSOP, десяток трофеев в онлайне, а также более 7 миллионов долларов дохода от покера.

Также Шон специализируется и на видеоиграх, которые он превратил в свое хобби. Еще в 80-х игрок подсел на популярную игру Contra на Денди, после которой парень и увлекся киберспортом.

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Всегда любил игры. Когда вышла Fortnite, все на неё подсели. У нас была целая группа из 10-15 покеристов, мы играли с самого утра, было весело.

Постоянно ругались, заключали пари и всякое такое. Я люблю азартные игры и видеоигры. Эта комбинация идеально мне подходит

Несколько лет назад Диб познакомился в Нью-Йорке с Нельсоном Лаффи, любителем коллекционировать аксессуары для геймеров. Тогда парни и решили создать совместный стартап.

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Лаффи пришёл к своему лучшему другу и попросил много денег, чтобы купить винтажные видео игры на SEGA, NES и других приставок. Диб пошел навстречу другу и Лаффи отправился скупать старые видеоигры 80-х и 90-х годов.

В итоге у Нельсона получилась коллекция из 100 симуляторов, куда входили Street Fighter, Final Fantasy, Double Dragon, Deja Vu и так далее.

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Пример игры из коллекции Шона Диба и Нельсона Лаффи. Super Mario на Nintendo 64 — сейчас коробку продают за $85K

В итоге бизнес выстрелил! За последний год спрос на винтажные видеоигры в США и коллекционеры стали платить за копии в заводской коробке.

К примеру, сейчас продается игра Sonic The Hedgehog 1991 года выпуска. За неделю до закрытия торгов за неё готовы дать 130 тысяч долларов. Ожидается, что она станет самой дорогой игрой на SEGA в истории.

А в апреле этого года заводская копия Super Mario Bros на NES была продана за рекордную сумму 660 тысяч американских денег. Точно такую же коробку сейчас продают и Диб с Лаффи и за неё готовы отдать 400 тысяч.

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