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Згадати про золоту епоху Мессі: Барселона зібралася випустити власну криптовалюту

Анатолій Дерека
8 листопада, 16:30
Каталонський клуб перебуває у фінансовій кризі, але при цьому не забуває слідувати сучасним тенденціям

Барселона анонсувала випуск NFT-токену / Фото: Getty Images

В останні місяці криптовалюта набирає обертів, у тому числі й NFT (Non-Fungible Token), що перекладається як незамінний токен. Такий вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

Багато знаменитостей і великих компаній створюють NFT з пам'ятними моментами зі своєї кар'єри та історії. Так, наприкінці жовтня Андрій Шевченко створив свій власний токен. У нього новоспечений тренер Дженоа вклав свій найкращий сезон у кар'єрі – 2003/2004.

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Також про створення NFT оголосив футбольний клуб Барселона. Наприкінці листопада 2021 року іспанська команда випустить колекцію токенів на маркетплейсі Ownix.

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У колекцію увійдуть ключові та найяскравіші моменти ігор за всю більш ніж 120-річну історію клубу. Кількість і вартість монет, що випускаються, поки невідома.

NFT не перешкоджає копіюванню цифрового артефакту, він лише закріплює право на володіння оригінальним екземпляром. Криптовалюта була винайдена у 2017 році.

Зазначимо, що каталонці нині перебувають у фінансовій кризі через численні борги. Так, через обмеження від Ла Ліги влітку Барселона втратила Ліонеля Мессі, з яким виграла десятки трофеїв на внутрішній арені, а також чотири Ліги чемпіонів