Вспомнить о золотой эпохе Месси: Барселона собралась выпустить собственную криптовалюту

Барселона анонсировала выпуск NFT-токена / Фото: Getty Images

В последние месяцы криптовалюта набирает обороты, в том числе и NFT (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Такой вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

Многие знаменитости и крупные компании создают NFT с памятными моментами из своей карьеры и истории. Так, в конце октября Андрей Шевченко создал свой собственный токен. В него новоиспеченный тренер Дженоа вложил свой лучший сезон в карьере – 2003/2004.

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Также о создании NFT объявил футбольный клуб Барселона. В конце ноября 2021 года испанская команда выпустит коллекцию токенов на маркетплейсе Ownix.

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В коллекцию войдут ключевые и самые яркие моменты игр за всю более чем 120-тилетнюю историю клуба. Количество и стоимость выпускаемых монет пока неизвестно.

NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром. Криптовалюта была изобретена в 2017 году.

Отметим, что каталонцы нынче находятся в финансовом кризисе из-за многочисленных долгов. Так, из-за ограничений от Ла Лиги летом Барселона потеряла Лионеля Месси, с которым выиграла десятки трофеев на внутренней арене, а также четыре Лиги чемпионов.