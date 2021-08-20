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Всього за три роздачі! Американець підняв 100 тисяч доларів у домашній обстановці (відео)

Анатолій Дерека
20 серпня, 19:55
Том Дван успішно готується до дуелі з Філом Хельмутом. Американець взяв участь в домашньому івенті від WPT

Том Дван нагадав покерному світу про себе / Фото: Cardschat

Днями відбулася цікава гра в покер між хайролерами. World Poker Tour в "домашньому" форматі організував невеликий турнір з блайндамі 200/400 доларів.

Участь в ньому взяли відомі люди з карткового світу – Том Дван, Джейсон Кун, Лендон Тайс, Джессі Сільвія, Ден Сміт, Джейк Деніелс та інші. Головною зіркою івенту став Том Дван, який після довгої перерви в кар'єрі вибирається на великі покерні події.

Всього за три роздачі Дван зумів підняти 100 тисяч доларів! Причому в останній з них американець розкусив непоганий блеф від Джейка Деніелса. Візаві Тома намагався налякати його стрітом, однак Дван не повівся і виграв з парою дев'яток.

До слова, вже 25 серпня відбудеться довгоочікувана хедз-ап битва Тома Двана з Філом Хельмутом на High Stakes Duel . Остання їхня зустріч відбулася 13 років тому і запам'яталася невеликим скандалом.

Також у дводенній події від WPT нагадав про себе молодий покерист Лендон Тайс, який не так давно зганьбився в дуелі з Біллом Перкінсом. Зараз же британець також почав жахливо, програвши за перший день 55 тисяч.

Правда, на наступний покерист зумів трохи відігратися, повернувши в свій банкролл 30 тисяч доларів. Крім того, Тайсу вдався відмінний блеф проти Джейсона Куна, який був змушений скинути виграшну комбінацію з двох пар.

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