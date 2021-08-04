Світ чекав цього 13 років: Філ Хельмут битиметься в дуелі з принциповим суперником

Рекордсмен WSOP отримав нового опонента в High Stakes Duel. Ним став його давній опонент Том Дван, з яким у Філа відбулася епічність дуель у 2008 році

Філ Хельмут і Том Дван битимуться в хедз-апі

Американський покерист Філ Хельмут ударно проводить 2021 рік. Останнім часом Poker Brat запалює на популярному телешоу High Stakes Duel, де двоє топ-покеристів роблять однаковий бай-ін і б'ються в хедз-апі за банк.

В останніх трьох сезонах немає рівних саме Хельмуту. На початку року Філ тричі здолав Антоніо Есфандіарі, а в потім оформив три поспіль перемоги над Даніелем Негреану.

Закріпив цю статистику покерист на спортивному журналіста Ніку Райті, який після програшу американцеві відмовився від реванш . Отже, статистика "білого мага" на High Stakes Duel вражає – 7:0. І ось організація підібрала Хельмуту нового опонента, розбурхавши покерний світ.

Ним став один з принципових суперників Філа – американець Том Дван. Битва пройде 25 серпня, а розмір бай-іна встановлений по 100 тисяч доларів.

Варто відзначити, що фанати чекали цього бою 13 років. У 2008 році Том Дван вибив Філа Хельмута з хедз-ап турніру NBC. І зробив це ефектно!

Хельмут пішов в олл-ін з парою тузів (АА) на руках, тоді як Дван підтримав з парою "десяток" (ТТ). Все складалося на користь PokerBrat, однак на терні прилетіла 10 і подарувала перемогу Тому.

В результаті Філ обрушився з тирадою на Двана, в ході якої викликав опонента на хедз-ап дуель. Однак битва в результаті відбудеться лише в кінці цього місяця. Все ж опоненти потиснули друг одному руки в кінці тієї роздачі.