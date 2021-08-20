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Всего за три раздачи! Американец поднял 100 тысяч долларов в домашней обстановке (видео)

Анатолий Дерека
20 августа, 19:55
Том Дван успешно готовится к дуэли с Филом Хельмутом. Американец принял участие в домашнем ивенте от WPT

Том Дван напомнил покерному миру о себе / Фото: Cardschat

На днях состоялась интересная игра в покер между хайроллерами. World Poker Tour в "домашнем" формате организовал небольшой турнир с блайндами 200/400 долларов.

Участие в ней приняли известные люди из карточного мира – Том Дван, Джейсон Кун, Лэндон Тайс, Джесс Сильвия, Дэн Смит, Джейк Дэниелс и другие. Главной звездой ивента стал Том Дван, который после долгого перерыва в карьере выбирается на крупные покерные события.

Всего за три раздачи Дван сумел поднять 100 тысяч долларов! Причем в последней из них американец раскусил неплохой блеф от Джейка Дэниелса. Визави Тома пытался напугать его стритом, однако Дван не повелся и выиграл с парой девяток.

К слову, уже 25 августа состоится долгожданная хедз-ап битва Тома Двана с Филом Хельмутом на High Stakes Duel. Последняя их встреча состоялась 13 лет назад и запомнилась небольшим скандалом.

Также в двухдневном событии от WPT напомнил о себе молодой покерист Лэндон Тайс, который не так давно опозорился в дуэли с Биллом Перкинсом. Сейчас же британец также начал ужасно, проиграв за первый день 55 тысяч.

Правда, на следующий покерист сумел немного отыграться, вернув в свой банкролл 30 тысяч долларов. Кроме того, Тайсу удался отменный блеф против Джейсона Куна, который был вынужден сбросить выигрышную комбинацию из двух пар.

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