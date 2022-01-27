Повернення короля! Філ Хельмут взяв реванш у принципового суперника та виграв 400 тисяч

Філ Хельмут здобув восьму перемогу на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Цієї ночі в Лас-Вегасі пройшов супербаттл між двома топовими покеристами. У рамках шоу High Stakes Duel Філ Хельмут та Том Дван билися один з одним у хедз-апі.

Це була друга зустріч опонентів у програмі. Торішнього серпня Дван перервав успішну серію Хельмута на HSD, яка тривала до цього сім поєдинків.

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Саме Тома і вважали фаворитом матчу-реваншу, однак PokerBrat зміг провести роботу над помилками і впевнено взяв гору над суперником. Обидва покеристи заплатили по 200 тисяч доларів бай-іну, а весь банк у підсумку забрав переможець.

Із самого початку Хельмут почав грати агресивно і все частіше підіймав ставки на префлопі. При цьому Філу вдавалося скидати безперспективні роздачі, коли Дван міг би збагатитися.

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У вирішальній роздачі Том не стримався і пішов у олл-ін із банком 64 вб, отримавши на руки пару "вісімок". Хельмут відповів з АК і отримав короля на флопі.

Тепер Дван може вимагати реванш, який коштуватиме кожному по 400К, а переможцю дістанеться 800 тисяч. Сам Хельмут упевнений, що матч-реванш відбудеться, оскільки вважає Тома одним із найкращих гравців у покер.

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