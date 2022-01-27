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Возвращение короля! Фил Хельмут взял реванш у принципиального соперника и выиграл 400 тысяч

Анатолий Дерека
27 января, 17:25
Американский рекордсмен WSOP уверенно переиграл Тома Двана на шоу High Stakes Duel, подняв почти полмиллиона. Теперь оппонентов ждет еще один матч

Фил Хельмут добыл восьмую победу на High Stakes Duel / Фото: Pokernews

Этой ночью в Лас-Вегасе прошел супербаттл между двумя топовыми покеристами. В рамках шоу High Stakes Duel Фил Хельмут и Том Дван сразились друг с другом в хедз-апе.

Это была вторая встреча оппонентов в программе. В августе прошлого года Дван прервал успешную серию Хельмута на HSD, которая длилась до этого семь поединков.

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Именно Тома и считали фаворитом матча-реванша, однако PokerBrat смог провести работу над ошибками и уверенно взял верх над соперником. Оба покериста заплатили по 200 тысяч долларов бай-ина, а весь банк в итоге забрал победитель.

С самого начала Хельмут начал играть агрессивно и все чаще поднимал ставки на префлопе. При этом Филу удавалось вовремя сбрасывать бесперспективные раздачи, когда Дван мог бы обогатиться.

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В решающей раздаче Том не сдержался и пошел в олл-ин с банком 64 бб, получив на руки пару "восьмерок". Хельмут ответил с АК и получил короля на флопе.

Теперь Дван может потребовать реванш, который будет стоить каждому по 400К, а победителю достанется 800 тысяч. Сам Хельмут уверен, что матч-реванш состоится, поскольку считает Тома одним из лучших игроков в покер.

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"Том – один из величайших игроков мира. Мне нравится использовать для таких людей термин "прирожденный игрок в Холдем". Дван потрясающий. Я думаю, таких покеристов на всю планету не больше десяти. И я тоже один из них".