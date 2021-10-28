30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ліверпуль --
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Вмістив сезон у криптовалюту: Андрій Шевченко створив NFT для футбольної гри

Андрій Трофімов
28 жовтня, 16:00
Легендарний український футболіст і тренер повідомив про те, що найкращий сезон у його кар'єрі тепер можна купити у вигляді токена

Андрій Шевченко створив свій NFT / Фото: Getty Images

Останнім часом криптовалюта набирає обертів, у тому числі й NFT (Non-Fungible Token), що перекладається як "незамінний токен". Даний вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

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NFT не перешкоджає копіюванню цифрового артефакту, він лише закріплює право на володіння оригінальним екземпляром. Криптовалюта була винайдена у 2017 році, а днями створити свою NFT вирішив легендарний український футболіст Андрій Шевченко.

Ексфорвард Мілана повідомив, що його футбольний сезон 2003/2004 тепер доступний як NFT. У Шевченка 1000 обмежених, 100 – рідкісних та 10 – дуже рідкісних карток.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Токени будуть доступні у футбольному симуляторі Sorare. Кожна картка футболіста – це окрема NFT. Гравці купують їх у свою команду та отримують очки. Що стосується чинних гравців, то чим краще грає він у реальному житті, тим більше очок приносить кібергравцеві.

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Також є і колекційні картки, це якраз випадок Шевченка. Купівля здійснюється у вигляді аукціону: хто більше запропонував, тому вона дісталася. Наприклад, цей найдорожча NFT українця коштує 910 євро.

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