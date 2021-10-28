30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Спортинг --
Бешикташ --
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Боруссия Д --
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Вместил сезон в криптовалюту: Андрей Шевченко создал NFT для футбольной игры

Андрей Трофимов
28 октября, 16:00
Легендарный украинский футболист и тренер сообщил о том, что лучший сезон в его карьере теперь можно купить в виде токена

Андрей Шевченко создал свой NFT / Фото: Getty Images

В последнее время криптовалюта набирает обороты, в том числе и NFT (Non-Fungible Token), что переводится как невзаимозаменяемый токен. Данный вид валюты представляет собой уникальный цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом.

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NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром. Криптовалюта была изобретена в 2017 году, а на днях создать свою NFT решил легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Экс-форвард Милана сообщил, что его футбольный сезон 2003/2004 теперь доступен в виде NFT. У Шевченко 1000 ограниченных, 100 – редких и 10 – очень редких карточек.

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Токены будут доступны в футбольном симуляторе Sorare. Каждая карточка футболиста – это отдельный NFT. Игроки покупают их в свою команду и получают очки. Что касается действующих игроков, то чем лучше играет он в реальной жизни, тем больше очков приносит киберигроку.

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Также есть и коллекционные карточки и это как раз случай Шевченко. Покупка осуществляется в виде аукциона: кто больше предложил, тому она и досталась. К примеру, на данный момент самая дорогая NFT украинца стоит 910 евро.

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