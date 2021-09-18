Венеціанський марафон турнірів пройде в Лас-Вегасі – серія складе конкуренцію WSOP

Venetian прийме DeepStack II Championship / Фото: cardplayer.com

В кінці вересня в Лас-Вегасі почнеться Світова серія покеру, в ході якої розіграють 88 золотих браслетів. Заходи пройдуть в казино Rio, однак і інші заклади не будуть нудьгувати.

Так, вже 27 вересня в готелі Venetian стартує велика покерна серія DeepStack II Championship. Організатори проведуть аж 76 турнірів із загальною гарантією 10 мільйонів доларів.

Заходи відбудуться в рамках Card Player Poker Tour (CPPT). Це буде вже десята серія подій, яку СРРТ проведуть в одному з найбільших готелів Вегаса Venetian.

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Івенти триватимуть два місяці та завершаться 28 листопада. Турніри проводитимуться з Холдему і Омахи PLO. Бай-іни будуть варіюватися від 400 до 2500 доларів.

Максимальна сума внеску буде встановлена на Головну подію, яка триватиме з 11 по 14 листопада. Організатори також дають на неї гарантований призовий фонд 1 мільйон доларів.

До слова, про правило обов'язкової вакцинації організатори DeepStack не повідомляють. Хоча, наприклад, на WSOP пускатимуть лише щеплених від коронавірусу покеристів.