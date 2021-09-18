18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
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Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
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Чорноморець --
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Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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Манчестер Сіті --
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Брюгге --
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Ліверпуль --
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Мальме --
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Динамо --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Венеціанський марафон турнірів пройде в Лас-Вегасі – серія складе конкуренцію WSOP

Анатолій Дерека
18 вересня, 16:30
Серія DeepStack II Championship пройде в одному з найбільших готелів Лас-Вегаса в рамках Card Player Poker Tour

Venetian прийме DeepStack II Championship / Фото: cardplayer.com

В кінці вересня в Лас-Вегасі почнеться Світова серія покеру, в ході якої розіграють 88 золотих браслетів. Заходи пройдуть в казино Rio, однак і інші заклади не будуть нудьгувати.

Так, вже 27 вересня в готелі Venetian стартує велика покерна серія DeepStack II Championship. Організатори проведуть аж 76 турнірів із загальною гарантією 10 мільйонів доларів.

Заходи відбудуться в рамках Card Player Poker Tour (CPPT). Це буде вже десята серія подій, яку СРРТ проведуть в одному з найбільших готелів Вегаса Venetian.

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Івенти триватимуть два місяці та завершаться 28 листопада. Турніри проводитимуться з Холдему і Омахи PLO. Бай-іни будуть варіюватися від 400 до 2500 доларів.

Максимальна сума внеску буде встановлена на Головну подію, яка триватиме з 11 по 14 листопада. Організатори також дають на неї гарантований призовий фонд 1 мільйон доларів.

До слова, про правило обов'язкової вакцинації організатори DeepStack не повідомляють. Хоча, наприклад, на WSOP пускатимуть лише щеплених від коронавірусу покеристів.

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