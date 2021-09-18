Венецианский марафон турниров пройдет в Лас-Вегасе – серия составит конкуренцию WSOP

Venetian примет DeepStack II Championship / Фото: cardplayer.com

В конце сентября в Лас-Вегасе начнется Мировая серия покера, в ходе которой разыграют 88 золотых браслетов. Мероприятия пройдут в казино Rio, однако и другие заведения не будут скучать.

Так, уже 27 сентября в отеле Venetian стартует крупная покерная серия DeepStack II Championship. Организаторы проведут аж 76 турниров с общей гарантией 10 миллионов долларов.

Мероприятия состоятся в рамках Card Player Poker Tour (CPPT). Это будет уже десятая серия событий, которую СРРТ проведут в одном из крупнейших отелей Вегаса Venetian.

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Ивенты продлятся два месяца и завершатся 28 ноября. Турниры будут проводиться по Холдему и Омахе PLO. Бай-ины будут варьироваться от 400 до 2500 долларов.

Максимальная сумма взноса будет установлена на Главное событие, которое продлится с 11 по 14 ноября. Организаторы также дают на него гарантированный призовой фонд 1 миллион долларов.

К слову, о правиле обязательной вакцинации организаторы DeepStack не сообщают, хотя, к примеру, на WSOP будут пускать лишь привитых от коронавируса покеристов.