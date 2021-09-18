18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Венецианский марафон турниров пройдет в Лас-Вегасе – серия составит конкуренцию WSOP

Анатолий Дерека
18 сентября, 16:30
Серия DeepStack II Championship пройдет в одном из крупнейших отелей Лас-Вегаса в рамках Card Player Poker Tour

Venetian примет DeepStack II Championship / Фото: cardplayer.com

В конце сентября в Лас-Вегасе начнется Мировая серия покера, в ходе которой разыграют 88 золотых браслетов. Мероприятия пройдут в казино Rio, однако и другие заведения не будут скучать.

Так, уже 27 сентября в отеле Venetian стартует крупная покерная серия DeepStack II Championship. Организаторы проведут аж 76 турниров с общей гарантией 10 миллионов долларов.

Мероприятия состоятся в рамках Card Player Poker Tour (CPPT). Это будет уже десятая серия событий, которую СРРТ проведут в одном из крупнейших отелей Вегаса Venetian.

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Ивенты продлятся два месяца и завершатся 28 ноября. Турниры будут проводиться по Холдему и Омахе PLO. Бай-ины будут варьироваться от 400 до 2500 долларов.

Максимальная сумма взноса будет установлена на Главное событие, которое продлится с 11 по 14 ноября. Организаторы также дают на него гарантированный призовой фонд 1 миллион долларов.

К слову, о правиле обязательной вакцинации организаторы DeepStack не сообщают, хотя, к примеру, на WSOP будут пускать лишь привитых от коронавируса покеристов.

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