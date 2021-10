У Таїланді спека! Гаряча українка підпалила пляж Пхукета апетитним купальником (фото)

Українка Олена Мироненко – одна з найактивніших блогерів у Instagram серед покеристів нашої країни. Дівчина любить грати в онлайн у прямому ефірі й часто веде стриму.

Також красуня регулярно дарує підписникам спокусливі фото та цікаві історії. Наприклад, днями Мироненко опублікувала чергові фотографії з Таїланду, де вона тривалий час живе та відпочиває.

Дівчина похизувалася перед фоловерами у спокусливому купальнику кремового кольору, продемонструвавши свою апетитну фігуру. Під ним Олена опублікувала кумедний пост:

"Мене покликав на побачення в найкращий ресторан острова шикарний чоловік. Я б хотіла запитати у вас поради, що мені одягти, але була неділя. If you know what I mean ♦️♠️♥️♠️"