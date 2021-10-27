27 жовтня 17:00
Маріуполь 1
Динамо 2
27 жовтня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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У Таїланді спека! Гаряча українка підпалила пляж Пхукета апетитним купальником (фото)

Андрій Трофімов
27 жовтня, 21:50
Олена Мироненко покрасувалася перед підписниками в Instagram яскравими знімками на пляжі

Олена Мироненко - одна з найкрасивіших покеристок України / Фото: Instagram Альони Мироненко

Українка Олена Мироненко – одна з найактивніших блогерів у Instagram серед покеристів нашої країни. Дівчина любить грати в онлайн у прямому ефірі й часто веде стриму.

Також красуня регулярно дарує підписникам спокусливі фото та цікаві історії. Наприклад, днями Мироненко опублікувала чергові фотографії з Таїланду, де вона тривалий час живе та відпочиває.

Дівчина похизувалася перед фоловерами у спокусливому купальнику кремового кольору, продемонструвавши свою апетитну фігуру. Під ним Олена опублікувала кумедний пост:

"Мене покликав на побачення в найкращий ресторан острова шикарний чоловік. Я б хотіла запитати у вас поради, що мені одягти, але була неділя. If you know what I mean ♦️♠️♥️♠️"

Олена пояснила, що неділя – найкращий день для гри в покер, адже у вихідні зазвичай розігрують збільшені призові, а також грає чимало слабких гравців.

Відмітимо, що Олена грає в покер з 2018 року. За її зізнанням на цю гру підсадив саме бойфренд. Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом.

На сторінку Мироненка в Instagram підписалися 22,4 тисячі шанувальників. До речі, дівчина близько дружить з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою, яка також активно постить фотографії у Instagram.