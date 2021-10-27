В Таиланде жара! Горячая украинка подожгла пляж Пхукета аппетитным купальником (фото)

Алена Мироненко - одна из самых красивых покеристок Украины / Фото: Instagram Алены Мироненко

Украинка Алена Мироненко – одна из самых активных блогеров в Instagram среди покеристов нашей страны. Девушка любит играть в онлайн в прямом эфире и часто ведет стримы.

Также красотка регулярно дарит подписчикам соблазнительные фото и интересные истории. К примеру, на днях Мироненко опубликовала очередные фотографии из Таиланда, где она долгое время живет и отдыхает.

Девушка показалась фолловерам в соблазнительном купальнике кремового цвета, продемонстрировав свою аппетитную фигуру. Под ним Алена опубликовала забавный пост:

"Меня позвал на свидание в лучший ресторан острова шикарный мужчина. Я бы хотела спросить у вас совета, что мне надеть, но было воскресенье. If you know what I mean ♦️♠️♥️♠️"

Алена объяснила, что воскресенье – лучший день для игры в покер, ведь в выходные обычно разыгрывают увеличенные призовые, а также играет немало слабых игроков.

Отметим, что Алена играет в покер с 2018 года. По ее признанию, на эту игру подсадил именно бойфренд. Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом.

На страничку Мироненко в Instagram подписались 22,4 тысячи поклонников. К слову, девушка близко дружит с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой, которая также активно постит фотографии в Instagram.