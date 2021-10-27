27 октября 17:00
Мариуполь 1
Динамо 2
27 октября 19:30
Черноморец 0
Шахтер 3
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Ливерпуль --
Атлетико --
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В Таиланде жара! Горячая украинка подожгла пляж Пхукета аппетитным купальником (фото)

Андрей Трофимов
27 октября, 21:50
Алена Мироненко покрасовалась перед подписчиками в Instagram яркими снимками на пляже

Алена Мироненко - одна из самых красивых покеристок Украины / Фото: Instagram Алены Мироненко

Украинка Алена Мироненко – одна из самых активных блогеров в Instagram среди покеристов нашей страны. Девушка любит играть в онлайн в прямом эфире и часто ведет стримы.

Также красотка регулярно дарит подписчикам соблазнительные фото и интересные истории. К примеру, на днях Мироненко опубликовала очередные фотографии из Таиланда, где она долгое время живет и отдыхает.

Девушка показалась фолловерам в соблазнительном купальнике кремового цвета, продемонстрировав свою аппетитную фигуру. Под ним Алена опубликовала забавный пост:

"Меня позвал на свидание в лучший ресторан острова шикарный мужчина. Я бы хотела спросить у вас совета, что мне надеть, но было воскресенье. If you know what I mean ♦️♠️♥️♠️"

Алена объяснила, что воскресенье – лучший день для игры в покер, ведь в выходные обычно разыгрывают увеличенные призовые, а также играет немало слабых игроков.

Отметим, что Алена играет в покер с 2018 года. По ее признанию, на эту игру подсадил именно бойфренд. Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом.

На страничку Мироненко в Instagram подписались 22,4 тысячи поклонников. К слову, девушка близко дружит с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой, которая также активно постит фотографии в Instagram.