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У Лас-Вегасі пройде покерна подія на 4 мільйони, яка складе конкуренцію WSOP

Анатолій Дерека
11 травня, 17:34
Світовий покерний тур намітив четвертий етап у Лас-Вегасі якраз у період Головної події Світової серії покеру

Казино Venetian прийме етап WPT з 12 по 17 липня

Незабаром у Лас-Вегасі стартує Світова серія покеру. Це головна серія покеру, яка щорічно проходить у "місті гріхів" і на неї стікаються найкращі гравці.

Втім, інші організатори також не відмовляються від організації турнірів під час WSOP. Свої івенти анонсував і Світовий тур покеру (World Poker Tour).

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З 12 по 17 липня у казино Venetian пройде четвертий етап WPT. На турнір з Безлімітного Холдему з бай-іном 5 тисяч доларів встановлена солідна гарантія – 4 мільйони доларів.

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Зазначимо, що на цей період намічено і Головну подію Світової серії покеру (з 3 по 17 липня). Перший день Main Event буде розбитий на чотири флайти, а бай-ін складе чималі 10 тисяч доларів.

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До речі, минулого року події не перетнулися, оскільки WSOP відбулася у жовтні-листопаді. Тоді турнір WPT у казино Venetian зібрав понад 1200 учасників, а його переможець Чед Івслейдж заробив аж 910 тисяч доларів.