В Лас-Вегасе пройдет покерное событие на 4 миллиона, которое составит конкуренцию WSOP

Казино Venetian примет этап WPT с 12 по 17 июля

Уже скоро в Лас-Вегасе стартует Мировая серия покера. Это главная покерная серия, которая ежегодно проходит в "городе грехов" и на нее стекаются лучшие игроки.

Впрочем, при этом другие организаторы также не отказываются от организации турниров во время WSOP. Свои ивенты анонсировал и Мировой покерный тур (World Poker Tour).

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С 12 по 17 июля в казино Venetian пройдет четвертый этап WPT. На турнир по Безлимитному Холдему с бай-ином 5 тысяч долларов установлена солидная гарантия – 4 миллиона долларов.

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Отметим, что на этот же период намечено и главное событие Мировой серии покера (с 3 по 17 июля). Первый день Main Event будет разбит на четыре флайта, а бай-ин составит немалые 10 тысяч долларов.

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К слову, в прошлом году события не пересеклись, поскольку WSOP прошла в октябре-ноябре. Тогда турнир WPT в казино Venetian собрал более 1200 участников, а его победитель Чед Ивслейдж заработал аж 910 тысяч долларов.