У Голлівуді знімуть фільм про найкрутішого покериста всіх часів

Знаменитому покеристи Дойлу Брансону виповнилося 88 років / Фото: Cardschat

У Голлівуді вирішили зняти біографічний фільм про великого покериста Дойла Брансона. Цю інформацію підтвердив портал Deadline.

Розробкою проєкту вже займається студія Radar Pictures, а сценаристом та продюсером відгукнувся стати колишній гравець Джастін Сміт. Покерист зізнався, що не уявляв іншої кандидатури для байоліка, крім "Техаської Доллі".

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"Мені надсилали безліч сценаріїв про азартні ігри та покер. Але жоден із них не зацікавив мене так, як історія Дойла. Я не знаю кращої історії життя. Я особисто грав у великих іграх за одним столом із ним. Для мене велика честь мати унікальну нагоду розповісти його історію та точно показати покер того часу з боку інсайдера".

Наразі фільм все ще на ранній стадії розробки. Після написання сценарію він має бути затверджений самим Дойлом і лише потім розпочнуться кастинги та зйомки.

Дойл Брансон вважається одним із найвидатніших покеристів усіх часів. На його рахунку аж 10 браслетів WSOP та дві перемоги у Main Event Світової серії покеру.

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2006 року журнал BLUFF визнав Брансона найвпливовішою фігурою у світі покеру. Через три роки про нього зняли автобіографічний фільм "Хрещений батько покеру".