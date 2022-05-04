В Голливуде снимут фильм о самом крутом покеристе всех времен

Знаменитому покеристу Дойлу Брансону исполнилось 88 лет / Фото: Cardschat

В Голливуде решили снять биографический фильм о великом покеристе Дойле Брансоне. Эту информацию подтвердил портал Deadline.

Разработкой проекта уже занимается студия Radar Pictures, а сценаристом и продюсером откликнулся стать бывший игрок Джастин Смит. Покерист признался, что не представлял себе иной кандидатуры для байолика, кроме "Техасской Долли".

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"Мне присылали множество сценариев про азартные игры и покер. Но ни один из них не заинтересовал меня так, как история Дойла. Я не знаю лучшей истории жизни. Я лично играл в больших играх за одним столом с ним. Для меня большая честь иметь уникальную возможность рассказать его историю и точно показать покер того времени со стороны инсайдера".

Сейчас фильм все еще на ранней стадии разработки. После написания сценария он должен быть утвержден самим Дойлом и лишь затем начнутся кастинги и съемки.

Дойл Брансон считается одним из самых выдающихся покеристов всех времен. На его счету аж 10 браслетов WSOP и две победы в Main Event Мировой серии покера.

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В 2006 году журнал BLUFF признал Брансона самой влиятельной фигурой в мире покера. Через три года о нем сняли автобиографический фильм "Крестный отец покера".