У Чехії стартувала Світова покерна серія Європи. Розклад турнірів та розмір призових

Світова серія покеру в Європі відбувається з 19 листопада по 8 грудня / Фото: Pokernews

Цієї ночі у Лас-Вегасі завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори провели 88 турнірів в офлайн-режимі та ще 10 івентів в онлайні.

Тим часом на вихідних стартувала ще одна серія WSOP, але вже в Європі. Організація за традицією запланувала івенти у чеському Розвадові, де WSOP Europe минає вже четвертий рік поспіль.

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На серію заплановано 15 подій по Безлімітному Холдему, Омаху та Short-Deck, які проходитимуть у готелі King's Resort з 19 листопада по 8 грудня. На відміну від основної WSOP, розрахунок призових та бай-інів відбуватиметься у євро.

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Так, мінімальний бай-ін був уже на першому заході та склав він 350 євро, а ось на останній івент NLH Super High Roller необхідно буде внести 100 тисяч євро. Переможцям вручатимуться такі ж золоті браслети, як і на основний WSOP.

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Головна подія серії триватиме шість днів, а її бай-ін становитиме 10 350 євро. Сумарна гарантія всіх турнірів становитиме понад 11 мільйонів євро. Повний розклад WSOP Europe виглядає так: