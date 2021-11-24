24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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У Чехії стартувала Світова покерна серія Європи. Розклад турнірів та розмір призових

Анатолій Дерека
24 листопада, 16:15
На WSOP Europe заплановано 15 золотих браслетів, які будуть розіграні в офлайні у чеському Розвадові

Світова серія покеру в Європі відбувається з 19 листопада по 8 грудня / Фото: Pokernews

Цієї ночі у Лас-Вегасі завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори провели 88 турнірів в офлайн-режимі та ще 10 івентів в онлайні.

Тим часом на вихідних стартувала ще одна серія WSOP, але вже в Європі. Організація за традицією запланувала івенти у чеському Розвадові, де WSOP Europe минає вже четвертий рік поспіль.

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На серію заплановано 15 подій по Безлімітному Холдему, Омаху та Short-Deck, які проходитимуть у готелі King's Resort з 19 листопада по 8 грудня. На відміну від основної WSOP, розрахунок призових та бай-інів відбуватиметься у євро.

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Так, мінімальний бай-ін був уже на першому заході та склав він 350 євро, а ось на останній івент NLH Super High Roller необхідно буде внести 100 тисяч євро. Переможцям вручатимуться такі ж золоті браслети, як і на основний WSOP.

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Головна подія серії триватиме шість днів, а її бай-ін становитиме 10 350 євро. Сумарна гарантія всіх турнірів становитиме понад 11 мільйонів євро. Повний розклад WSOP Europe виглядає так:

ІВЕНТДАТИПОДІЯБАЙ-ІНГАРАНТІЯ
1 19-22.11.2021 NLHE Opener 350 євро300 000 євро
2 20-23.11.8-Handed Pot-Limit Omaha 550 євро200 000 євро
3 22-26.11.Mini Main Event NLH 1 350 євро600 000 євро
4 23-24.11.Pot Limit Omaha 2 000 євро200 000 євро
5 24-29.11.NLH Colossus 550 євро1 000 000 євро
6 25-26.11.PLO/NLH mixed 1 650 євро200 000 євро
7 27-28.11.5K Pot Limit Omaha 5 000 євро150 000 євро
8 28-29.11.Short Deck 2 500 євро200 000 євро
9 29.11.NLH Bounty Hunter 1 100 євро200 000 євро
10 29-30.11.NLH Platinum High Roller 25 000 євро1 000 000 євро
11 30.11.-01.12.NLH 6-Max 1 650 євро200 000 євро
12 01-02.12.8-Game Mix 2 000 євро150 000 євро
13 02-03.12.NLH Diamond High Roller 50 000 євро2 000 000 євро
14 03-08.12.NLH Main Event 10 350 євро5 000 000 євро
15 06-07.12NLH Super High Roller 100 000 євро-