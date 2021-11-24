У Чехії стартувала Світова покерна серія Європи. Розклад турнірів та розмір призових

Світова серія покеру в Європі відбувається з 19 листопада по 8 грудня / Фото: Pokernews
Цієї ночі у Лас-Вегасі завершилася Світова серія покеру 2021. Організатори провели 88 турнірів в офлайн-режимі та ще 10 івентів в онлайні.
Тим часом на вихідних стартувала ще одна серія WSOP, але вже в Європі. Організація за традицією запланувала івенти у чеському Розвадові, де WSOP Europe минає вже четвертий рік поспіль.
На серію заплановано 15 подій по Безлімітному Холдему, Омаху та Short-Deck, які проходитимуть у готелі King's Resort з 19 листопада по 8 грудня. На відміну від основної WSOP, розрахунок призових та бай-інів відбуватиметься у євро.
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Так, мінімальний бай-ін був уже на першому заході та склав він 350 євро, а ось на останній івент NLH Super High Roller необхідно буде внести 100 тисяч євро. Переможцям вручатимуться такі ж золоті браслети, як і на основний WSOP.
Головна подія серії триватиме шість днів, а її бай-ін становитиме 10 350 євро. Сумарна гарантія всіх турнірів становитиме понад 11 мільйонів євро. Повний розклад WSOP Europe виглядає так:
|ІВЕНТ
|ДАТИ
|ПОДІЯ
|БАЙ-ІН
|ГАРАНТІЯ
|1
|19-22.11.
|2021 NLHE Opener
|350 євро
|300 000 євро
|2
|20-23.11.
|8-Handed Pot-Limit Omaha
|550 євро
|200 000 євро
|3
|22-26.11.
|Mini Main Event NLH
|1 350 євро
|600 000 євро
|4
|23-24.11.
|Pot Limit Omaha
|2 000 євро
|200 000 євро
|5
|24-29.11.
|NLH Colossus
|550 євро
|1 000 000 євро
|6
|25-26.11.
|PLO/NLH mixed
|1 650 євро
|200 000 євро
|7
|27-28.11.
|5K Pot Limit Omaha
|5 000 євро
|150 000 євро
|8
|28-29.11.
|Short Deck
|2 500 євро
|200 000 євро
|9
|29.11.
|NLH Bounty Hunter
|1 100 євро
|200 000 євро
|10
|29-30.11.
|NLH Platinum High Roller
|25 000 євро
|1 000 000 євро
|11
|30.11.-01.12.
|NLH 6-Max
|1 650 євро
|200 000 євро
|12
|01-02.12.
|8-Game Mix
|2 000 євро
|150 000 євро
|13
|02-03.12.
|NLH Diamond High Roller
|50 000 євро
|2 000 000 євро
|14
|03-08.12.
|NLH Main Event
|10 350 євро
|5 000 000 євро
|15
|06-07.12
|NLH Super High Roller
|100 000 євро
|-