24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Игра Новости покера

В Чехии стартовала Мировая серия покера Европы. Расписание турниров и размер призовых

Анатолий Дерека
24 ноября, 16:15
На WSOP Europe запланировано 15 золотых браслетов, которые будут разыграны в офлайне в чешском Розвадове

Мировая серия покера в Европе проходит с 19 ноября по 8 декабря / Фото: Pokernews

Этой ночью в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера 2021. Организаторы провели 88 турниров в офлайн-режиме, а также еще 10 ивентов в онлайне.

Тем временем, на выходных стартовала еще одна серия WSOP, но уже в Европе. Организация по традиции запланировала ивенты в чешском Розвадове, где WSOP Europe проходит уже четвертый год подряд.

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На серию запланировано 15 событий по Безлимитному Холдему, Омахе и Short-Deck, которые будут проходить в отеле King's Resort с 19 ноября по 8 декабря. В отличие от основной WSOP, расчет призовых и бай-инов будет происходить в евро.

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Так, минимальный бай-ин был уже на первом мероприятии и составил он 350 евро, а вот на последний ивент NLH Super High Roller необходимо будет внести 100 тысяч евро. Победителям будут вручаться такие же золотые браслеты, как и на основной WSOP.

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Главное событие серии будет длиться шесть дней, а его бай-ин составит 10350 евро. Суммарная гарантия всех турниров составит более 11 миллионов евро. Полное расписание WSOP Europe выглядит так:

ИВЕНТДАТЫСОБЫТИЕБАЙ-ИНГАРАНТИЯ
119-22.11.2021 NLHE Opener350 евро300 000 евро
220-23.11.8-Handed Pot-Limit Omaha550 евро 200 000 евро
322-26.11.Mini Main Event NLH1 350 евро600 000 евро
423-24.11.Pot Limit Omaha2 000 евро200 000 евро
524-29.11.NLH Colossus550 евро1 000 000 евро
625-26.11.PLO/NLH Mixed1 650 евро200 000 евро
727-28.11.5K Pot Limit Omaha5 000 евро150 000 евро
828-29.11.Short Deck2 500 евро200 000 евро
929.11.NLH Bounty Hunter1 100 евро200 000 евро
1029-30.11. NLH Platinum High Roller25 000 евро1 000 000 евро
1130.11.-01.12.NLH 6-Max1 650 евро200 000 евро
1201-02.12.8-Game Mix2 000 евро150 000 евро
1302-03.12.NLH Diamond High Roller50 000 евро2 000 000 евро
1403-08.12.NLH Main Event10 350 евро5 000 000 евро
1506-07.12NLH Super High Roller100 000 евро-