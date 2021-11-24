В Чехии стартовала Мировая серия покера Европы. Расписание турниров и размер призовых

Мировая серия покера в Европе проходит с 19 ноября по 8 декабря / Фото: Pokernews

Этой ночью в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера 2021. Организаторы провели 88 турниров в офлайн-режиме, а также еще 10 ивентов в онлайне.

Тем временем, на выходных стартовала еще одна серия WSOP, но уже в Европе. Организация по традиции запланировала ивенты в чешском Розвадове, где WSOP Europe проходит уже четвертый год подряд.

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На серию запланировано 15 событий по Безлимитному Холдему, Омахе и Short-Deck, которые будут проходить в отеле King's Resort с 19 ноября по 8 декабря. В отличие от основной WSOP, расчет призовых и бай-инов будет происходить в евро.

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Так, минимальный бай-ин был уже на первом мероприятии и составил он 350 евро, а вот на последний ивент NLH Super High Roller необходимо будет внести 100 тысяч евро. Победителям будут вручаться такие же золотые браслеты, как и на основной WSOP.

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Главное событие серии будет длиться шесть дней, а его бай-ин составит 10350 евро. Суммарная гарантия всех турниров составит более 11 миллионов евро. Полное расписание WSOP Europe выглядит так: