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Український гравець поступився легендарному Філу Айві в боротьбі за 400 тисяч доларів (відео)

Анатолій Дерека
25 серпня, 16:55
Американець зумів здолати за фінальним столом Ігоря Шклярука, а також білоруса Микиту Бодяковского

Філ Айві вибив з фінального столу Ігоря Шклярука / Фото: Pokernews

В понеділок на Північному Кіпрі стартувала велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти проходять в п'ятизірковому готелі Merit Royal.

Вчора ж завершився перший івент серії в дисципліні Short Deck. Його тріумфатором став один з найкращих покеристів в історії і володар десяти браслетів WSOP Філ Айві.

Турнір зібрав 48 учасників, які не побоялися викласти по 25 тисяч доларів бай-іну кожен. Айві вийшов за фінальний стіл з четвертим стеком і швидко захопив лідерство.

В цілому ж склад фіналки виглядав потужно – Ерік Сайдел, Філ Айві, Микита Бодяковський, Стівен Чідвік, Кріс Брюер. Удвічі приємно, що серед них знайшлося місце і українцю Ігорю Шкляруку.

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Наш співвітчизник не впав обличчям в бруд і зайняв аж 4 місце. Більш того, на шляху до успіху Ігор вибив з турніру Сайдела, обігравши з кишеньковою парою тузів таку ж комбінацію Еріка з дам.

Залишити стіл Шклярука змусив якраз майбутній тріумфатор Філ Айві, який зібрав пару королів. У підсумку американець впевнено дійшов до хедз-апу, де без проблем впорався зі Стівеном Чідвіком.

Результати фінального столу SHRBE Event #1 No Limit Short Deck Hold'em:

  1. Філ Айві – 408 тис. доларів
  2. Стівен Чідвік – 264 тис. доларів
  3. Микита Бодяковський – 180 тис. доларів
  4. Ігор Шклярук – 132 тис. доларів
  5. Кріс Брюер – 96 тис. доларів
  6. Санті – 72 тис. доларів
  7. Ерік Сайдел – 48 тис. доларів

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