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Динамо --
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Десна --
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Колос --
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Рух --
Олександрія --
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Металіст 1925 --
Зоря --
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Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
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Аталанта --
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2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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3 листопада 22:00
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Брюгге --
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Українець обставив двох росіян та святкував перемогу у престижному онлайн-турнірі (відео)

Андрій Трофімов
29 жовтня, 18:15
Невідомий анонім на ім'я Артем успішно виступив на великому івенті в інтернеті, обійшовши понад 2,5 тисячі покеристів.

Bounty Hunters - один з найпопулярніших онлайн-турнірів з покеру

Попри Світову серія покеру, яка проходить у Лас-Вегасі, багато гравців продовжують шукати щастя в онлайні. Так, учора завершився турнір Bounty Hunters Warmup, який проводив один із провідних румів світу.

Подія зібрала аж 2570 входів, адже бай-ін виявився зовсім невеликим – 25 доларів. За фінальний стіл вийшли по двоє представників України та Росії.

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У вирішальній стадії гри краще виступили наші співвітчизники. Представник Росії stammagambit став сьомим, а SOCHIPRO зайняв 3 місце.

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Що ж до українців, то Андрій Козленко, який виступає під ніком "Babyshark4", завершив турнір на 4 місці, тоді як Артему "AAkadem1KK" підкорилася перемога!

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Майбутній тріумфатор події розпочинав фіналку із середнім стеком, але поступово виривався у лідери та в хедз-апі впевнено здолав опонента з Китаю, витративши на дуель лише 10 хвилин.

Результати фінального столу Bounty Hunters Warmup з урахуванням баунті :

  1. Артем "AAkadem1KK" – 5,5 тис. доларів
  2. XMTJ888 – 3,1 тис. доларів
  3. SOCHIPRO – 2,2 тис. доларів
  4. Андрій "Babyshark4" Козленко – 1,4 тис. доларів
  5. Zico_10 – 1,1 тис. доларів

Відео останньої роздачі:

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