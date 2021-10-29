Украинец обставил двух россиян и праздновал победу в престижном онлайн-турнире (видео)

Bounty Hunters - один из самых популярных онлайн-турниров по покеру
Несмотря на Мировую серию покера, которая проходит в Лас-Вегасе, многие игроки продолжают искать счастье в онлайне. Так, вчера завершился турнир Bounty Hunters Warmup, который проводил один из ведущих румов мира.
Событие собрало аж 2570 входов, ведь бай-ин оказался совсем небольшим – 25 долларов. За финальный стол вышли по двое представителей Украины и России.
В решающей стадии игры больше лучше выступили наши соотечественники. Представитель России stammagambit оказался седьмым, а SOCHIPRO занял 3 место.
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Что же касается украинцев, то Андрей Козленко, выступающий под ником "Babyshark4", завершил турнир на 4 месте, тогда как Артему "AAkadem1KK" покорилась победа!
Будущий триумфатор события начинал финалку со средним стеком, но постепенно вырывался в лидеры и в хедз-апе уверенно одолел оппонента из Китая, потратив на дуэль всего 10 минут.
Результаты финального стола Bounty Hunters Warmup с учетом баунти:
- Артём "AAkadem1KK" – 5,5 тыс. долларов
- XMTJ888 – 3,1 тыс. долларов
- SOCHIPRO – 2,2 тыс. долларов
- Андрей "Babyshark4" Козленко – 1,4 тыс. долларов
- Zico_10 – 1,1 тыс. долларов
Видео последней раздачи: