30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Украинец обставил двух россиян и праздновал победу в престижном онлайн-турнире (видео)

Андрей Трофимов
29 октября, 18:15
Некий аноним по имени Артем успешно выступил на крупном ивенте в интернете, обойдя более 2,5 тысяч покеристов

Bounty Hunters - один из самых популярных онлайн-турниров по покеру

Несмотря на Мировую серию покера, которая проходит в Лас-Вегасе, многие игроки продолжают искать счастье в онлайне. Так, вчера завершился турнир Bounty Hunters Warmup, который проводил один из ведущих румов мира.

Событие собрало аж 2570 входов, ведь бай-ин оказался совсем небольшим – 25 долларов. За финальный стол вышли по двое представителей Украины и России.

Реклама

В решающей стадии игры больше лучше выступили наши соотечественники. Представитель России stammagambit оказался седьмым, а SOCHIPRO занял 3 место.

Читайте также: Украинец выиграл 22 тысячи долларов в престижном онлайн-турнире

Что же касается украинцев, то Андрей Козленко, выступающий под ником "Babyshark4", завершил турнир на 4 месте, тогда как Артему "AAkadem1KK" покорилась победа!

Реклама

Будущий триумфатор события начинал финалку со средним стеком, но постепенно вырывался в лидеры и в хедз-апе уверенно одолел оппонента из Китая, потратив на дуэль всего 10 минут.

Результаты финального стола Bounty Hunters Warmup с учетом баунти:

  1. Артём "AAkadem1KK" – 5,5 тыс. долларов
  2. XMTJ888 – 3,1 тыс. долларов
  3. SOCHIPRO – 2,2 тыс. долларов
  4. Андрей "Babyshark4" Козленко – 1,4 тыс. долларов
  5. Zico_10 – 1,1 тыс. долларов

Видео последней раздачи:

Реклама
Видео: Pokeroff