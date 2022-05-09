Вдало з'їздив до Монако: бразилець став мільйонером завдяки покеру

Марсело Сімоес виграв Головну подію EPT Monte Carlo / Фото: Pokeroff

Минулої ночі в Монако добігла кінця серія Європейського покерного туру. На EPT Monte Carlo було відіграно Main Event, що зібрав аж 747 входів по 5,3К бай-іну.

Загальний призовий фонд склав 5,2 мільйона євро, які були розділені серед 159 найкращих гравців. Серед них виявилося й двоє українців.

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Артем Касідін посів 59-те місце і заробив 13,7 тисячі євро. Трохи довше протримався Павло Векслер, який виявився 55-м і виграв 16,4К.

Переможцем Головної події вперше в історії став гравець з Бразилії. Найкращим гравцем виявився Марсело Сімоес, який входить до когорти найуспішніших покеристів з цієї країни.

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Сімоес вийшов другим за фінальний стіл і, починаючи з 6-макс, почав успішно тиснути опонентів. У підсумку фіналка тривала 10 годин, а Марсело у хедз-апі здолав данця Мортена Хвама.

Перемога в івенті принесла гравцеві майже мільйон євро та стала бест-кешем для бразильця. Загалом підприємець з Ріо-де-Жанейро заробив на покері 1,76 мільйона доларів.

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Результати фінального столу EPT Monte Carlo Main Event: