Вдало з'їздив до Монако: бразилець став мільйонером завдяки покеру

Марсело Сімоес виграв Головну подію EPT Monte Carlo / Фото: Pokeroff
Минулої ночі в Монако добігла кінця серія Європейського покерного туру. На EPT Monte Carlo було відіграно Main Event, що зібрав аж 747 входів по 5,3К бай-іну.
Загальний призовий фонд склав 5,2 мільйона євро, які були розділені серед 159 найкращих гравців. Серед них виявилося й двоє українців.
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Артем Касідін посів 59-те місце і заробив 13,7 тисячі євро. Трохи довше протримався Павло Векслер, який виявився 55-м і виграв 16,4К.
Переможцем Головної події вперше в історії став гравець з Бразилії. Найкращим гравцем виявився Марсело Сімоес, який входить до когорти найуспішніших покеристів з цієї країни.
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Сімоес вийшов другим за фінальний стіл і, починаючи з 6-макс, почав успішно тиснути опонентів. У підсумку фіналка тривала 10 годин, а Марсело у хедз-апі здолав данця Мортена Хвама.
Перемога в івенті принесла гравцеві майже мільйон євро та стала бест-кешем для бразильця. Загалом підприємець з Ріо-де-Жанейро заробив на покері 1,76 мільйона доларів.
Результати фінального столу EPT Monte Carlo Main Event:
- Марсело Сімоес – 939 тис. євро
- Мортен Хвам – 564,6 тис. євро
- Драгос Трофімов – 397,5 тис. євро
- Хайме Альварес – 298,7 тис. євро
- Хьюго Пінгрей – 228,4 тис. євро
- Еркан Сунмез – 167 тис. євро
- Рамон Колільяс – 125,4 тис. євро
- Яннік Кардо – 89,7 тис. євро
- Алехандро Ромеро – 69,9 тис. євро