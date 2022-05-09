Удачно съездил в Монако: бразилец стал миллионером благодаря покеру

Марсело Симоэс выиграл Главное событие EPT Monte Carlo / Фото: Pokeroff
Прошлой ночью в Монако подошла к концу серия Европейского покерного тура. На EPT Monte Carlo был отыгран Main Event, собравший аж 747 входов по 5,3К бай-ина.
Общий призовой фонд составил 5,2 миллиона евро, которые были разделены 159 лучших игроков. Среди них оказалось и двое украинцев.
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Артем Касидин занял 59 место и заработал 13,7 тысячи евро. Чуть дольше продержался Павел Векслер, оказавшийся 55-ым и выигравший 16,4К.
Победителем Главного события впервые в истории стал игрок из Бразилии. Лучшим игроком оказался Марсело Симоэс, входящий в когорту самых успешных покеристов из этой страны.
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Симоэс вышел вторым за финальный стол и начиная с 6-макс начал успешно давить оппонентов. В итоге финалка продлилась 10 часов, а Марсело в хедз-апе одолел датчанина Мортена Хвама.
Победа в ивенте принесла игроку почти миллион евро и стала бест-кэшем для бразильца. Всего предприниматель из Рио-де-Жанейро заработал на покере 1,76 миллиона долларов.
Результаты финального стола EPT Monte Carlo Main Event:
- Марсело Симоэс – 939 тыс. евро
- Мортен Хвам – 564,6 тыс. евро
- Драгос Трофимов – 397,5 тыс. евро
- Хайме Альварес – 298,7 тыс. евро
- Хьюго Пингрей – 228,4 тыс. евро
- Эркан Сунмез – 167 тыс. евро
- Рамон Колильяс – 125,4 тыс. евро
- Янник Кардо – 89,7 тыс. евро
- Алехандро Ромеро – 69,9 тыс. евро