Удачно съездил в Монако: бразилец стал миллионером благодаря покеру

Марсело Симоэс выиграл Главное событие EPT Monte Carlo / Фото: Pokeroff

Прошлой ночью в Монако подошла к концу серия Европейского покерного тура. На EPT Monte Carlo был отыгран Main Event, собравший аж 747 входов по 5,3К бай-ина.

Общий призовой фонд составил 5,2 миллиона евро, которые были разделены 159 лучших игроков. Среди них оказалось и двое украинцев.

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Артем Касидин занял 59 место и заработал 13,7 тысячи евро. Чуть дольше продержался Павел Векслер, оказавшийся 55-ым и выигравший 16,4К.

Победителем Главного события впервые в истории стал игрок из Бразилии. Лучшим игроком оказался Марсело Симоэс, входящий в когорту самых успешных покеристов из этой страны.

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Симоэс вышел вторым за финальный стол и начиная с 6-макс начал успешно давить оппонентов. В итоге финалка продлилась 10 часов, а Марсело в хедз-апе одолел датчанина Мортена Хвама.

Победа в ивенте принесла игроку почти миллион евро и стала бест-кэшем для бразильца. Всего предприниматель из Рио-де-Жанейро заработал на покере 1,76 миллиона долларов.

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Результаты финального стола EPT Monte Carlo Main Event: