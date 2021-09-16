Вдало пішла в олл-ін: красуня зі світу покеру вийшла заміж і стане мамою двійнят (фото)

Саша Ліу стане мамою двійнят / Фото: Instagram Саші Ліу

Популярна покеристка Саша Ліу є однією з найкращих гравців в Омаху серед дівчат. Красуня народилася в Тайвані, однак в дитинстві емігрувала до Європи.

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Зараз же Саша має американське громадянство, але проживає в Німеччині. Нещодавно Ліу оголосила про заручини зі своїм хлопцем. Як тоді пожартувала дівчина, "він вирішив піти в олл-ін і вона його підтримала".

Зволікати з оформленням відносин парочка не стала. Днями дівчина виклала в Instagram весільну фотографію зі своїм бойфрендом.

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До слова, незадовго до цього Саша повідомила підписникам ще одну приємну новину – вона стане мамою двійнят. Ліу доклала фотографію свого новоспеченого чоловіка з УЗД-знімком.

Відмітимо, що за свою кар'єру Саша заробила в офлайні трохи більше 300 тисяч доларів. На рахунку дівчини 11 тріумфів у великих турнірах, серед яких івенти з Омахи на Asian Poker Tour і The Wynn Classic в Лас-Вегасі.

Правда, найбільші свої призові Ліу підняла на Головній події WSOP 2019. Зайнявши аж 324 місце, дівчина отримала 38,2 тис. доларів.