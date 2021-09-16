15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Игра Новости покера

Удачно пошла в олл-ин: красотка из мира покера вышла замуж и станет мамой двойняшек (фото)

Андрей Трофимов
16 сентября, 18:50
Американка Саша Лиу показала свадебное фото с мужем, который станет отцом ее двух малышей

Саша Лиу станет мамой двойняшек / Фото: Instagram Саши Лиу

Популярная покеристка Саша Лиу является одной из лучших игроков в Омаху среди девушек. Красотка родилась в Тайвани, однако в детстве эмигрировала в Европу.

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Сейчас же Саша имеет американское гражданство, но проживает в Германии. Недавно Лиу объявила о помолвке со своим парнем. Как тогда пошутила девушка, "он решил пойти в олл-ин и она его поддержала".

Затягивать с оформлением отношений парочка не стала. На днях девушка выложила в Instagram свадебную фотографию со своим бойфрендом.

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К слову, незадолго до этого Саша сообщила подписчикам еще одну приятную новость – она станет мамой двойняшек. Лиу приложила фотографию своего новоиспеченного мужа с УЗИ-снимком.

Отметим, что за свою карьеру Саша заработала в офлайне чуть более 300 тысяч долларов. На счету девушки 11 триумфов в крупных турнирах, среди которых ивенты по Омахе на Asian Poker Tour и The Wynn Classic в Лас-Вегасе.

Правда, крупнейшие свои призовые Лиу подняла на Главном событии WSOP 2019. Заняв аж 324 место, девушка получила 38,2 тыс. долларов.

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