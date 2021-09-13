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Росіянин образив українську красуню в Сочі через фемінізм

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 вересня, 16:05
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Ольга Єрмольчева розповіла про некультурні висловлювання Юрія Салікаєва на її адресу за покерним столом
Юрій Салікаєв некрасиво висловився про Ольгу Єрмольчеву
Юрій Салікаєв некрасиво висловився про Ольгу Єрмольчеву

Днями завершилася серія турнірів Sochi Poker Fest, яка проходила в російському місті Сочі. Участь у ньому взяла і українська покеристка Ольга Єрмольчева.

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Дівчина не зуміла потрапити в призи, а один з моментів за овальним столом викликав у неї обурення. Ним дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Сиділа в туріку, грала. Двоє чоловіків за столом не соромлячись обговорювали мене і жінок в покері в цілому. Один з них, чистий клоун, по-іншому не назвеш, каже, що вчора грав зі мною весь день.

Міг вилетіти від мене, але обіграв з АК мої десятки. І він вважає, що покер зовсім не прикрашає жінок і їм тут не місце. Ніколи не вступаю в дискусії, коли мою думку не питають. Цей раз не став винятком.

Але мене звичайно зачепило, інакше я б не написала це тут! Може, і правда мені треба пиріжки пекти, а не монетки в олл-ін підкидати?"

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У коментарях під постом дівчина уточнила, що мова йшла про російського покериста Юрія Салікаєва. Багато підписників висловилися на підтримку Ольги, вважаючи, що чоловік не мав рацію.

Відзначимо, що Єрмольчева є найкращою українською покеристкою, заробивши за свою кар'єру більше 240 тисяч доларів, без урахування онлайн-турнірів.

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У 2019 Ольга увійшла до складу збірної України зі спортивного покеру, з якою сенсаційно тріумфувала на Кубку Націй. До слова, тоді дівчина була визнана найкращим гравцем турніру.

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