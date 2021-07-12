"Він пішов в олл-ін і я підтримала": покеристка-красуня оригінально оголосила про свої заручини (фото)

Американка родом з Тайвані Саша Ліу показала фото свого нареченого та оголосила про заручини з ним

Серце Саші Ліу тепер зайняте / Фото: Instagram Саші Ліу

Відома покерістка Саша Ліу є однією з найкращих гравців в Омаху серед дівчат. Красуня народилася в Тайвані, однак в дитинстві емігрувала до Європи. Зараз же Саша має американське громадянство, але проживає в Німеччині.

Тепер же дівчина вирішила заснувати сім'ю. На своїй сторінці в Instagram Ліу оголосила, що її хлопець зробив їй пропозицію і вона погодилася. Саша показала фото свого нареченого, а також похвалилася обручкою. Як зазначила покеристка, "він вирішив піти в олл-ін і вона його підтримала".

Відзначимо, що за свою кар'єру Саша заробила в офлайні трохи більше 300 тисяч доларів. На рахунку дівчини 11 тріумфів у турнірах, серед яких івенти з Омахи на Asian Poker Tour і The Wynn Classic в Лас-Вегасі. Правда, найбільші свої призові Ліу підняла на Головній події WSOP 2019. Лише за 324 місце дівчина отримала 38,2 тис. доларів.