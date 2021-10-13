15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Учасники великого гемблінгового саміту зіграли в покер в резиденції PokerMatch (фото)

Андрій Трофімов
13 жовтня, 14:20
Перша подія конференції SBC Summit CIS пройшла в новенькій резиденції найбільшого покер-руму України

PokerMatch Residence прийняв велику гемблінгову конференцію / Фото: PokerMatch

В суботу PokerMatch відкрив свою власну резиденцію в центрі Києва. А вже вчора локація прийняла велику подія – перший івент конференцію SBC Summit CIS.

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В даному заході беруть участь понад 500 гостей і 80 спікерів з різних сфер гемблінгу. PokerMatch виступив спонсором першої активності саміту Pre-registration & Networking Drinks.

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Учасники могли пройти попередню реєстрацію, познайомитися один з одним, а також поспілкуватися в неформальній обстановці за келихом шампанського. Крім того, приємним сюрпризом для гостей став безкоштовний покерний турнір з призами.

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Переможці отримали гаджети Apple (iPhone 12 та AirPods), а також елітний віскі. Крім цього, у кожного була можливість виграти ексклюзивні подарунки від PokerMatch на "Колесі фортуни". Подія нікого не залишила байдужим і подарувала незабутні емоції перед стартом конференції.

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