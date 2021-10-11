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Запальні танці, красуні та призи: як пройшло відкриття покерної резиденції в Києві (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 жовтня, 21:10
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Компанія PokerMatch влаштувала шикарне відкриття своєї резиденції в столиці України, подарувавши гостям море емоцій і крутий настрій
Найбільший покер-рум України PokerMatch відкрив власну резиденцію
Найбільший покер-рум України PokerMatch відкрив власну резиденцію / Фото: PokerMatch

На вихідних PokerMatch офіційно відкрив свою власну резиденцію в центрі Києва. Справжній рай для покеристів розташувався в клубі спортивного покеру Crystal за адресою Паркова дорога, 2.

Компанія подарувала відвідувачам незабутній вечір. Гостей прийняв двоповерховий заклад із власним покер-румом, а також великими рестораном і баром.

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Цю подію відвідали амбасадори PokerMatch, серед яких і найуспішніший покерист України Євген Качалов, а також популярний шоумен Дядя Жора. Крім того, покер-рум оголосив ім'я ще одного свого представника – Михайла Гутого.

Організатори також порадували гостей крутим фуршетом, живою музикою та запальними танцями. Крім того, PokerMatch не залишив відвідувачів без подарунків. Переможці вікторини вигравали брендові футболки, худі, колоди карт та кепки від компанії.

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Возможно, это изображение (3 человека, люди стоят и в помещении)

Возможно, это изображение (3 человека и в помещении)

Крім того, публіку розважав і Дядя Жора, який провів товариський турнір з Холдему з деякими бажаючими гравцями. Попри відсутність солідного призового фонду, учасники отримали неймовірні емоції від гри та спілкування з позитивною людиною.

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Головною ж фішкою вечора став турнір з Безлімітного Холдему PokerMatch Residence Grand Opening Event. У нього було виконано 63 входи, а дев'ять учасників розділили між собою призовий фонд.

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У топ-п'ятірку потрапили чемпіон Main Event PokerMatch UA Millions Річард Нойман, а також амбасадор компанії Євген Качалов. Правда, зірковому гостю довелося задовольнитися третім місцем, тоді як чемпіоном став Олексій Гаєвський.

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