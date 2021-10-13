15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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Участники крупного гемблингового саммита сыграли в покер в резиденции PokerMatch (фото)

Андрей Трофимов
13 октября, 14:20
Первое событие конференции SBC Summit CIS прошло в новенькой резиденции крупнейшего покер-рума Украины

PokerMatch Residence принял крупнейшую гемблинговую конференцию / Фото: PokerMatch

В субботу PokerMatch открыл свою собственную резиденцию в центре Киева. А уже вчера локация приняла крупное событие – первый ивент конференцию SBC Summit CIS.

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В данном мероприятии принимают участие более 500 гостей и 80 спикеров из разных сфер гемблинга. PokerMatch выступил спонсором первой активности саммита Pre-registration & Networking Drinks.

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Участники могли пройти предварительную регистрацию, познакомиться друг с другом, а также пообщаться в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Кроме того, приятным сюрпризом для гостей стал бесплатный покерный турнир с призами.

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Победители получили гаджеты Apple (iPhone 12 и AirPods), а также элитный виски. Помимо этого, у каждого была возможность выиграть эксклюзивные подарки от PokerMatch на "Колесе фортуны". Событие никого не оставило равнодушным и подарило незабываемые эмоции перед стартом конференции.

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