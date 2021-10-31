Тур найкращими готелями США: WSOP розіграє золоті кільця в новій серії турнірів

Опублікований графік WSOP Circuit 2021-2022 / Фото: WSOP
Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці розігрують 88 золотих браслетів у різних видах покеру.
WSOP триватиме до середини листопада, після чого організація розпочне нову серію WSOP Circuit. Полягатиме вона у двотижневих турах різними північноамериканськими локаціями.
Так, на сезон 2021-2022 організатори запланували 13 зупинок. Крім того, в онлайні наприкінці цього року пройде грандіозний фрірол із гарантованим призовим фондом 250 тисяч доларів.
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Якщо на WSOP переможці отримують золоті браслети, то на турнірах Circuit тріумфаторам дістануться кільця. До того ж усі переможці івентів WSOPC отримають від організаторів квиток на Tournament of Champions, який пройде у 2022 році в Лас-Вегасі в рамках Світової серії покеру.
|Етап
|Казино
|Місце
|Дати
|1
|Harrah's Cherokee
|Північна Кароліна, США
|25.11.2021 – 06.12.2021
|2
|The Bicycle Casino
|Лос-Анджелес, США
|04.12.2021 – 15.12.2021
|3
|Hilton Aruba
|Ноорд, Аруба
|09.12.2021 – 19.12.2021
|Freeroll
|онлайн
|wsop.com
|28.12.2021
|4
|Choctaw Durant
|Даллас, США
|06.01.2022 – 17.01.2022
|5
|Deerfoot Inn
|Калгарі, Канада
|12.01.2022 – 23.01.2022
|6
|Thunder Valley Casino
|Північна Каліфорнія, США
|13.01.2022 – 24.01.2022
|7
|Horseshoe/Tunica
|Міссісіпі, США
|20.01.2022 – 31.01.2022
|8
|Isle of Pompano
|Флорида, США
|03.02.2022 – 14.02.2022
|9
|Hard Rock
|Тулса, США
|10.03.2022 – 21.03.2022
|10
|Turning Stone Resort Casino
|Нью-Йорк, США
|17.03.2022 – 28.03.2022
|11
|Harrah's Cherokee
|Північна Кароліна, США
|07.04.2022 – 18.04.2022
|12
|Horseshoe/Tunica
|Міссісіпі, США
|21.04.2022 – 02.05.2022
|13
|Harrah's New Orleans
|Луїзіана, США
|05.05.2022 – 16.05.2022
Турніри Circuit придумані WSOP для легшого доступу до турнірів аматорам та напівпрофесіоналам. Бай-іни подій варіюватимуться від 250 доларів до 5,3 тисячі американських грошей.