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Верес --
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Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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Маріуполь --
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Тур найкращими готелями США: WSOP розіграє золоті кільця в новій серії турнірів

Анатолій Дерека
31 жовтня, 16:45
Світова покерна серія опублікувала розклад "бюджетних" івентів у 13 різних локаціях Північної Америки в рамках серії WSOP Circuit

Опублікований графік WSOP Circuit 2021-2022 / Фото: WSOP

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Найкращі гравці розігрують 88 золотих браслетів у різних видах покеру.

WSOP триватиме до середини листопада, після чого організація розпочне нову серію WSOP Circuit. Полягатиме вона у двотижневих турах різними північноамериканськими локаціями.

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Так, на сезон 2021-2022 організатори запланували 13 зупинок. Крім того, в онлайні наприкінці цього року пройде грандіозний фрірол із гарантованим призовим фондом 250 тисяч доларів.

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Якщо на WSOP переможці отримують золоті браслети, то на турнірах Circuit тріумфаторам дістануться кільця. До того ж усі переможці івентів WSOPC отримають від організаторів квиток на Tournament of Champions, який пройде у 2022 році в Лас-Вегасі в рамках Світової серії покеру.

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Етап Казино Місце Дати
1 Harrah's CherokeeПівнічна Кароліна, США25.11.2021 – 06.12.2021
2 The Bicycle CasinoЛос-Анджелес, США04.12.2021 – 15.12.2021
3 Hilton ArubaНоорд, Аруба09.12.2021 – 19.12.2021
Freeroll онлайнwsop.com28.12.2021
4 Choctaw DurantДаллас, США06.01.2022 – 17.01.2022
5 Deerfoot InnКалгарі, Канада12.01.2022 – 23.01.2022
6 Thunder Valley CasinoПівнічна Каліфорнія, США13.01.2022 – 24.01.2022
7 Horseshoe/TunicaМіссісіпі, США20.01.2022 – 31.01.2022
8 Isle of PompanoФлорида, США03.02.2022 – 14.02.2022
9 Hard RockТулса, США10.03.2022 – 21.03.2022
10 Turning Stone Resort CasinoНью-Йорк, США17.03.2022 – 28.03.2022
11 Harrah's CherokeeПівнічна Кароліна, США07.04.2022 – 18.04.2022
12 Horseshoe/TunicaМіссісіпі, США21.04.2022 – 02.05.2022
13 Harrah's New OrleansЛуїзіана, США05.05.2022 – 16.05.2022

Турніри Circuit придумані WSOP для легшого доступу до турнірів аматорам та напівпрофесіоналам. Бай-іни подій варіюватимуться від 250 доларів до 5,3 тисячі американських грошей.