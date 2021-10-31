Тур по лучшим отелям США: WSOP разыграет золотые кольца в новой серии турниров

Опубликовано расписание WSOP Circuit 2021-2022 / Фото: WSOP
В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки разыгрывают 88 золотых браслетов в различных видах покера.
WSOP продлится до середины ноября, после чего организация начнет новую серию WSOP Circuit. Заключаться она будет в двухнедельных турах по разным североамериканским локациям.
Так, на сезон 2021-2022 организаторы запланировали 13 остановок. Кроме того, в онлайне в конце этого года пройдет грандиозный фриролл с гарантированным призовым фондом 250 тысяч долларов.
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Если на WSOP победители получают золотые браслеты, то на турнирах Circuit триумфаторам достанутся кольца. К тому же, все победители ивентов WSOPC получат от организаторов билет на Tournament of Champions, который пройдет в 2022 году в Лас-Вегасе в рамках Мировой серии покера.
|Этап
|Казино
|Место
|Даты
|1
|Harrah’s Cherokee
|Северная Каролина, США
|25.11.2021 – 06.12.2021
|2
|The Bicycle Casino
|Лос-Анджелес, США
|04.12.2021 – 15.12.2021
|3
|Hilton Aruba
|Ноорд, Аруба
|09.12.2021 – 19.12.2021
|Freeroll
|онлайн
|wsop.com
|28.12.2021
|4
|Choctaw Durant
|Даллас, США
|06.01.2022 – 17.01.2022
|5
|Deerfoot Inn
|Калгари, Канада
|12.01.2022 – 23.01.2022
|6
|Thunder Valley Casino
|Северная Калифорния, США
|13.01.2022 – 24.01.2022
|7
|Horseshoe/Tunica
|Миссисипи, США
|20.01.2022 – 31.01.2022
|8
|Isle of Pompano
|Флорида, США
|03.02.2022 – 14.02.2022
|9
|Hard Rock
|Тулса, США
|10.03.2022 – 21.03.2022
|10
|Turning Stone Resort Casino
|Нью-Йорк, США
|17.03.2022 – 28.03.2022
|11
|Harrah’s Cherokee
|Северная Каролина, США
|07.04.2022 – 18.04.2022
|12
|Horseshoe/Tunica
|Миссисипи, США
|21.04.2022 – 02.05.2022
|13
|Harrah’s New Orleans
|Луизиана, США
|05.05.2022 – 16.05.2022
Турниры Circuit придуманы WSOP для более легкого доступа к турнирам аматорам и полупрофессионалам. Бай-ины событий будут варьироваться от 250 долларов до 5,3 тысяч американских денег.