Тур по лучшим отелям США: WSOP разыграет золотые кольца в новой серии турниров

Опубликовано расписание WSOP Circuit 2021-2022 / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки разыгрывают 88 золотых браслетов в различных видах покера.

WSOP продлится до середины ноября, после чего организация начнет новую серию WSOP Circuit. Заключаться она будет в двухнедельных турах по разным североамериканским локациям.

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Так, на сезон 2021-2022 организаторы запланировали 13 остановок. Кроме того, в онлайне в конце этого года пройдет грандиозный фриролл с гарантированным призовым фондом 250 тысяч долларов.

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Если на WSOP победители получают золотые браслеты, то на турнирах Circuit триумфаторам достанутся кольца. К тому же, все победители ивентов WSOPC получат от организаторов билет на Tournament of Champions, который пройдет в 2022 году в Лас-Вегасе в рамках Мировой серии покера.

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Этап Казино Место Даты 1 Harrah’s Cherokee Северная Каролина, США 25.11.2021 – 06.12.2021 2 The Bicycle Casino Лос-Анджелес, США 04.12.2021 – 15.12.2021 3 Hilton Aruba Ноорд, Аруба 09.12.2021 – 19.12.2021 Freeroll онлайн wsop.com 28.12.2021 4 Choctaw Durant Даллас, США 06.01.2022 – 17.01.2022 5 Deerfoot Inn Калгари, Канада 12.01.2022 – 23.01.2022 6 Thunder Valley Casino Северная Калифорния, США 13.01.2022 – 24.01.2022 7 Horseshoe/Tunica Миссисипи, США 20.01.2022 – 31.01.2022 8 Isle of Pompano Флорида, США 03.02.2022 – 14.02.2022 9 Hard Rock Тулса, США 10.03.2022 – 21.03.2022 10 Turning Stone Resort Casino Нью-Йорк, США 17.03.2022 – 28.03.2022 11 Harrah’s Cherokee Северная Каролина, США 07.04.2022 – 18.04.2022 12 Horseshoe/Tunica Миссисипи, США 21.04.2022 – 02.05.2022 13 Harrah’s New Orleans Луизиана, США 05.05.2022 – 16.05.2022

Турниры Circuit придуманы WSOP для более легкого доступа к турнирам аматорам и полупрофессионалам. Бай-ины событий будут варьироваться от 250 долларов до 5,3 тысяч американских денег.