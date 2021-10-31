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Главная Игра Новости покера

Тур по лучшим отелям США: WSOP разыграет золотые кольца в новой серии турниров

Анатолий Дерека
31 октября, 16:45
Мировая серия покера опубликовала расписание "бюджетных" ивентов в 13 разных локациях Северной Америки в рамках серии WSOP Circuit

Опубликовано расписание WSOP Circuit 2021-2022 / Фото: WSOP

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Лучшие игроки разыгрывают 88 золотых браслетов в различных видах покера.

WSOP продлится до середины ноября, после чего организация начнет новую серию WSOP Circuit. Заключаться она будет в двухнедельных турах по разным североамериканским локациям.

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Так, на сезон 2021-2022 организаторы запланировали 13 остановок. Кроме того, в онлайне в конце этого года пройдет грандиозный фриролл с гарантированным призовым фондом 250 тысяч долларов.

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Если на WSOP победители получают золотые браслеты, то на турнирах Circuit триумфаторам достанутся кольца. К тому же, все победители ивентов WSOPC получат от организаторов билет на Tournament of Champions, который пройдет в 2022 году в Лас-Вегасе в рамках Мировой серии покера.

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ЭтапКазиноМестоДаты
1Harrah’s CherokeeСеверная Каролина, США25.11.2021 – 06.12.2021
2The Bicycle CasinoЛос-Анджелес, США04.12.2021 – 15.12.2021
3Hilton ArubaНоорд, Аруба09.12.2021 – 19.12.2021
Freerollонлайнwsop.com28.12.2021
4Choctaw DurantДаллас, США06.01.2022 – 17.01.2022
5Deerfoot InnКалгари, Канада12.01.2022 – 23.01.2022
6Thunder Valley CasinoСеверная Калифорния, США13.01.2022 – 24.01.2022
7Horseshoe/TunicaМиссисипи, США20.01.2022 – 31.01.2022
8Isle of PompanoФлорида, США03.02.2022 – 14.02.2022
9Hard RockТулса, США10.03.2022 – 21.03.2022
10Turning Stone Resort CasinoНью-Йорк, США17.03.2022 – 28.03.2022
11Harrah’s CherokeeСеверная Каролина, США07.04.2022 – 18.04.2022
12Horseshoe/TunicaМиссисипи, США21.04.2022 – 02.05.2022
13Harrah’s New OrleansЛуизиана, США05.05.2022 – 16.05.2022

Турниры Circuit придуманы WSOP для более легкого доступа к турнирам аматорам и полупрофессионалам. Бай-ины событий будут варьироваться от 250 долларов до 5,3 тысяч американских денег.