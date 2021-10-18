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Динамо --
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Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Головна Гра Кіберспорт

Team Spirit – переможці The International 10! Українці стали чемпіонами світу з Dota 2 (відео)

Андрій Трофімов, Анатолій Дерека
18 жовтня, 09:50
Російська команда з двома нашими співвітчизниками зуміли підняти божевільну суму завдяки тріумфу на великому кібертурнірі в Бухаресті

Team Spirit виграли The International 10

З 7 по 17 жовтня в Румунії пройшов грандіозний івент The International 10. Найкращі команди поборолися в чемпіонаті світу з відеогри Dota 2.

Вчора ж визначився чемпіон. У гранд-фіналі зійшлися чемпіони верхньої та нижньої сітки плей-офф – китайський колектив PSG.LGD і команда Team Spirit з Росії.

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Фаворитом вважалася азійська команда, якій з самого початку івенту давали найбільше шансів на перемогу. Однак Spirit зуміли шокувати опонента. Вигравши три гри з п'яти в гранд-фіналі, саме російська команда стала чемпіоном TI10.

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Team Spirit могли раніше закінчити баттл, адже перші дві гри залишилися за ними (18:5, 24:8). Втім, в наступних двох дуелях PSG.LGD взяли реванш, причому впевнений (15:43, 2:23). І все ж на вирішальній мапі Spirit були сильнішими (28:12).

Відео вирішальної гри між Team Spirit та PSG.LGD:

Це перший в історії The International тріумф команди з Росії. Раніше на турнірі перемагала і українська команда NAVI, яка стала найкращою в дебютному розіграші змагання у 2011 році.

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Важливо також відзначити, що двоє гравців Team Spirit є українцями – Ілля "Yatoro" Мулярчук і Мирослав "Mira" Колпаков. Перемога в змаганні дозволила колективу Айрата Газієва заробити 18,2 мільйона доларів. У свою чергу PSG.LGD поповнив свою скарбничку на 5,2 мільйона.

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