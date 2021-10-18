17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
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Рух --
Минай --
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Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Брюгге --
Манчестер Сити --
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Бешикташ --
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Милан --
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Главная Игра Киберспорт

Team Spirit – победители The International 10! Украинцы стали чемпионами мира по Dota 2 (видео)

Андрей Трофимов, Анатолий Дерека
18 октября, 09:50
Российская команда с двумя нашими соотечественниками сумели поднять сумасшедшую сумму благодаря триумфу на крупном кибертурнире в Бухаресте

Team Spirit выиграли The International 10

С 7 по 17 октября в Румынии прошел грандиозный ивент The International 10. Лучшие команды сразились в чемпионате мира по видеоигре Dota 2.

Вчера же определился чемпион. В гранд-финале сошлись чемпионы верхней и нижней сетки плей-офф – китайский коллектив PSG.LGD и команда Team Spirit из России.

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Фаворитом считалась азиатская команда, которой с самого начала ивента давали больше всего шансов на победу. Однако Spirit сумели шокировать оппонента. Выиграв три игры из пяти в гранд-финале, именно российская команда стала чемпионом TI10.

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Team Spirit могли раньше закончить баттл, ведь первые две игры остались за ними (18:5, 24:8). Впрочем, в последующих двух дуэлях PSG.LGD взяли реванш, причем уверенный (15:43, 2:23). И все же на решающей карте Spirit были сильнее (28:12).

Видео решающей игры между Team Spirit и PSG.LGD:

Это первый в истории The International триумф команды из России. Ранее на турнире побеждала и украинская команда NAVI, которая стала лучшей в дебютном розыгрыше соревнования в 2011 году.

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Важно также отметить, что двое игроков Team Spirit являются украинцами – Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков. Победа в соревновании позволила коллективу Айрата Газиева заработать 18,2 миллиона долларов. В свою очередь PSG.LGD пополнил свою копилку на 5,2 миллиона.

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