Team Spirit – победители The International 10! Украинцы стали чемпионами мира по Dota 2 (видео)

Team Spirit выиграли The International 10

С 7 по 17 октября в Румынии прошел грандиозный ивент The International 10. Лучшие команды сразились в чемпионате мира по видеоигре Dota 2.

Вчера же определился чемпион. В гранд-финале сошлись чемпионы верхней и нижней сетки плей-офф – китайский коллектив PSG.LGD и команда Team Spirit из России.

Реклама

Читайте также: В CS:GO добавлены скины и карты из нашумевшего сериала "Игра в Кальмара"

Фаворитом считалась азиатская команда, которой с самого начала ивента давали больше всего шансов на победу. Однако Spirit сумели шокировать оппонента. Выиграв три игры из пяти в гранд-финале, именно российская команда стала чемпионом TI10.

Реклама

Team Spirit могли раньше закончить баттл, ведь первые две игры остались за ними (18:5, 24:8). Впрочем, в последующих двух дуэлях PSG.LGD взяли реванш, причем уверенный (15:43, 2:23). И все же на решающей карте Spirit были сильнее (28:12).

Видео решающей игры между Team Spirit и PSG.LGD:

Это первый в истории The International триумф команды из России. Ранее на турнире побеждала и украинская команда NAVI, которая стала лучшей в дебютном розыгрыше соревнования в 2011 году.

Реклама

Важно также отметить, что двое игроков Team Spirit являются украинцами – Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков. Победа в соревновании позволила коллективу Айрата Газиева заработать 18,2 миллиона долларов. В свою очередь PSG.LGD пополнил свою копилку на 5,2 миллиона.