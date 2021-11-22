22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
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Таїланд горить! Українська красуня оголила груди на пляжі у Пхукеті (фото)

Андрій Трофімов
22 листопада, 21:55
Олена Мироненко любить підпалювати Instagram гарячими знімками, проте цього разу дівчина вирішила сфотографуватися топлес

Олена Мироненко любить постити гарні фотографії з Таїланду / Фото: Instagram Альони Мироненко

Українка Олена Мироненко є однією з найгарячіших покеристок у світі. Дівчина не тільки часто грає в онлайні і при цьому проводить стрими, але ще й активно веде Instagram.

Там Альона постійно радує передплатників гарячими фотографіями з пляжів Таїланду, де вона зараз мешкає. Так, нещодавно Мироненко похизувалась апетитним зеленим купальником.

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Вчора ж українка підпалила сторінку новими гарячими знімками. Дівчина сфотографувалася без верхньої частини купальника з голими грудьми на піску. Виглядає дуже спокусливо!

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Відзначимо, що на українку в Instagram підписано понад 22 тисячі фоловерів. Олена грає в покер вже три роки після того, як її на цю гру підсадив хлопець.

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Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом. До речі, дівчина також близько дружить з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою, яка також активно постить фотографії в Instagram.