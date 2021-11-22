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Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
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Таиланд горит! Украинская красотка оголила грудь на пляже в Пхукете (фото)

Андрей Трофимов
22 ноября, 21:55
Алена Мироненко любит поджигать Instagram горячими снимками, однако в этот раз девушка решила сфотографироваться топлес

Алена Мироненко любит постить красивые фотографии из Таиланда / Фото: Instagram Алены Мироненко

Украинка Алена Мироненко является одной из самых горячих покеристок в мире. Девушка не только часто играет в онлайне и при этом проводит стримы, но еще и активно ведет Instagram.

Там Алена постоянно радует подписчиков горячими фотографиями с пляжей Таиланда, где она сейчас проживает. Так, недавно Мироненко похвасталась аппетитным зеленым купальником.

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Вчера же украинка подожгла страничку новыми горячими снимками. Девушка сфотографировалась без верхней части купальника с голой грудью на песке. Выглядит очень соблазнительно!

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Отметим, что на украинку в Instagram подписано более 22 тысяч фолловеров. Алена играет в покер уже три года, после того, как ее на эту игру подсадил парень.

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Девушка проходила отбор в сборную Украины по спортивному покеру, однако потерпела неудачу за финальным столом. К слову, девушка также близко дружит с лучшей покеристкой Украины Ольгой Ермольчевой, которая также активно постит фотографии в Instagram.