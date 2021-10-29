30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
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Зіграй у "жахливий" покер на Хелловін: PokerMatch проведе дві тематичні акції з крутими призами

Андрій Трофімов
29 жовтня, 11:10
Найбільший покер-рум України дарує своїм клієнтам можливість виграти диявольськи круті призові 66 666 гривень

PokerMatch підготував дві суперакції на Хелловін / Фото: PokerMatch

Наближається Хелловін, а з ним і нові акції від PokerMatch. У найстрашніше свято року найбільший покер-рум України готує гарячі бонуси для своїх клієнтів. З 30 жовтня по 7 листопада PokerMatch проведе дві акції Ghost Drop та Horror Card. Розповідаємо про них докладніше.

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В акції Ghost Drop гравці за кеш-столами з Безлімітного Холдему або Омахи можуть зловити приз у будь-який момент. За кожною картою ховається по 66 666 гривень призових. Чим вищий ліміт, тим більшу суму можна отримати. Ці гроші поділяються на всіх гравців, які виконають такі умови:

  • зіграють 25 або більше рейкових роздач на будь-якому ліміті протягом поточної сесії
  • у момент розіграшу мають активну ігрову сесію, а не перебувати у ситауті
  • почали або завершили роздачу не пізніше ніж за 2 хвилини до випадання Ghost Drop

Що ж до акції Horror Card, то тут гравцям слід полювати за кишеньковою парою "шісток" (66) за кеш-столами. Якщо ви отримали такі картки на руки та в результаті зібрали сет, фул-хаус або каре вам у будь-якому випадку потрапить "жахлива карта" з призом. Навіть якщо ваші "шістки" не допоможуть виграти роздачу.

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У цій акції можна отримати приз від 5 до 66 666 гривень. Чим крутіша комбінація, тим більше шансів на отримання більшої суми. Докладніше з правилами можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch. Хай прибуде з вами удача!