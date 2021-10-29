30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
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Аякс --
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Сыграй в "ужасный" покер на Хэллоуин: PokerMatch проведет две тематические акции с крутыми призами

Андрей Трофимов
29 октября, 11:10
Крупнейший покер-рум Украины дарит своим клиентам возможность выиграть дьявольски крутые призовые 66 666 гривен

PokerMatch подготовил две суперакции на Хэллоуин / Фото: PokerMatch

Приближается Хэллоуин, а с ним и новые акции от PokerMatch. К самому страшному празднику года крупнейший покер-рум Украины готовит горячие бонусы для своих клиентов. С 30 октября по 7 ноября PokerMatch проведет две акции Ghost Drop и Horror Card. Рассказываем о них подробнее.

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В акции Ghost Drop игроки за кэш-столами Безлимитного Холдема или Омахи могут словить приз в любой момент. За каждой картой скрывается по 66 666 гривен призовых. Чем выше лимит, тем большую сумму можно получить. Эти деньги делятся на всех игроков, которые выполнят следующие условия:

  • сыграют 25 или более рейковых раздач на любом лимите в течение текущей сессии
  • в момент розыгрыша имеют активную игровую сессию, а не находиться в ситауте
  • начали или завершили раздачу не позднее, чем за 2 минуты до выпадения Ghost Drop

Что же касается акции Horror Card, то здесь игрокам следует охотиться за карманной парой "шестерок" (66) за кэш-столами. Если вы получили такие карты на руки и в итоге собрали сет, фулл-хаус или каре, вам в любом случае попадет "ужасная карта" с призом. Даже если ваши "шестерки" не помогут вам выиграть раздачу.

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В данной акции можно получить приз от 5 до 66 666 гривен. Чем круче комбинация, тем больше шансов на получения большей суммы. Подробнее с правилами можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch. Да прибудет с вами удача!