Спортивний журналіст зіграє в покер для боротьби з депресією у США – непроста схема

Норман Чад збирає гроші не тільки для дослідницького фонду, але і для свого бай-іну на турнір WSOP

Норман Чад хоче зіграти в покер і допомогти благодійній організації / Фото: Cardschat

В кінці липня завершилася Світова серія покеру в режимі онлайн. А вже восени в Лас-Вегасі пройде WSOP в живому режимі, вперше з початку пандемії.

Таке велика подія привертає не тільки професійних гравців, але і любителів покеру з інших видів сфер життя. Наприклад, одним з перших про участь на турнірі оголосив відомий баскетболіст Тоні Паркер.

А днями про свій намір зіграти на WSOP заявив покерний коментатор і спортивний журналіст Норман Чад. Причому причиною заявки на серію є зовсім не власний заробіток або бажання розважитися.

Чад має намір заробити грошей для дослідницького фонду США по боротьбі з депресією, оскільки від цього розладу в країні страждає майже 17 тисяч осіб. Правда, на благодійні цілі він відправить зовсім не призові.

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Норман запропонував усім охочим скинути йому на бай-ін в перший турнір HORSE по 150 доларів, з яких 50 відразу підуть на благодійність. Оскільки вхід в івент становить 25 тисяч доларів, при успішному розвитку ситуації Чаду потрібно знайти 250 спонсорів.

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В такому випадку він зможе взяти участь у події та відправити в дослідницький фонд 12,5 тисячі доларів. Також Норман пообіцяв, що якщо він зуміє потрапити в призи, то виграні гроші будуть розподілені між усіма спонсорами.

Відзначимо, що в останній раз Чад потрапляв в призи на WSOP в далекому 2014-му році. Всього ж за свою скромну кар'єру покериста Норман заробив трохи більше 86 тисяч на покері.