Скільки заробляють гравці у покер на стримах? Хакери зламали дані

Лекс Вельдхус - найпопулярніший покерний стример

У жовтні минулого року стався масовий витік інформації з Twitch. Внаслідок злому 4chan в інтернет потрапили дані про заробітки стримерів.

Не виключенням стали і покеристи, які часто зависають у прямому ефірі на платформі. Нещодавно користувачі зуміли виділити з файлу 125 гігабайт інформацію про їх заробітки за 2021 рік.

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Найуспішнішим став голландець Лекс Вельдхус, що є найпопулярнішим стримером покеру на Twitch. Його дохід за минулий рік становив 294 тисячі доларів.

Трохи менше вдалося заробити Брайану Девісу – 235К. Інший популярний стример Бен Спрегг задовольнявся 128 тисячами американських грошей.

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Зазначається, що ці суми включають лише підписки на їх канали. В облік не беруться такі доходи як партнерські рекламні контракти з румами, донати або призові з турнірів.