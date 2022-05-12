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Німецький мультимільйонер програв у покер 1,5 мільйона доларів за 2021 рік

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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12 травня, 13:47
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Покерист Федір Хольц невдало провів минулий рік, закінчивши його з великим мінусом
Федір Хольц - найкращий покерист Німеччини в історії
Федір Хольц - найкращий покерист Німеччини в історії / Фото: Instagram Федіра Хольца

Німець Федір Хольц є одним із найуспішніших покеристів в історії. Гравець йде 13-м у рейтингу All Time Money List, заробивши за свою кар'єру майже 33 мільйони доларів.

Щоправда, останнім часом Федір рідко з'являється на великих турнірах та рідко щось виграє. Наприклад, нещодавно Хольц розповів, що за 2021 сумарно програв у покер 1,5 мільйона американських грошей.

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Втім, зі своєї кишені німець просадив менше – "лише" 700 тисяч. Решту йому надали бекери. Це покерні інвестори, які дають гравцям гроші на бай-іни та отримують відсоток із можливого виграшу.

Контраст значний, адже за 2020 рік Федір зміг залишитись у плюсі на 2 мільйони. При цьому тоді живих турнірів майже не було, і німець дедалі частіше грав в інтернеті.

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Минулого ж року Хольц взагалі відіграв лише 500 онлайн-івентів, хоча зазвичай німець катає по кілька тисяч турнірів в інтернеті за рік. Наприклад, у 2016 році покерист відіграв понад 5 тисяч онлайн-подій.

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