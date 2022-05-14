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Легенда англійського покеру всьоме став чемпіоном в онлайні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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14 травня, 17:05
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Власник чотирьох браслетів WSOP Бенні Глейзер став переможцем турніру на чемпіонаті з онлайн-покеру
Бенні Глейзер всьоме виграв турнір на SCOOP
Бенні Глейзер всьоме виграв турнір на SCOOP

Продовжується весняний чемпіонат з онлайн-покеру SCOOP, який проходить в одному з відомих покер-румів. Непогано в ньому виступають і українці, які виграли вже понад 40 тисяч у сумі.

На третій ігровий день завершився івент HORSE. Його бай-ін склав 2100 доларів, а переможцем виявився британець Бенні Глейзер.

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Гравець підняв понад 31 тисячу доларів призових, а також досяг вражаючого досягнення. Для нього це вже сьомий трофей у історії виступів на SCOOP.

Раніше такий результат підкорявся лише двом покеристам – Юссі Невалінна з Фінляндії та Майк Вотсон з Канади. У живих же турнірах Бенні також непогано зарекомендував себе, вигравши три браслети WSOP. Усього ж в офлайн-івентах Глейзер заробив 3 мільйони доларів.

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Також днями добіг кінця ще один турнір SCOOP. В івенті Kickoff за 530 доларів зіграло 835 учасників, а перемога дісталася шведу Робіну Ілітало. Його сума призових становила аж 52 тисячі.

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16
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Дойл Брансон
10
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Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
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