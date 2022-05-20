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Сколько зарабатывают игроки в покер на стримах? Хакеры взломали данные

Анатолий Дерека
20 мая, 10:19
В результате взлома базы данных платформы Twitch стал известен уровень дохода стримеров-игроков в покер

Лекс Вельдхус - самый популярный покерный стример

В октябре прошлого года случилась массовая утечка информации с Twitch. В результате взлома 4chan в интернет попали данные о заработках стримеров.

Не исключением стали и покеристы, которые часто зависают в прямом эфире не платформе. Недавно пользователи сумели выделить из файла в 125 гигабайт информацию об их заработках за 2021 год.

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Самым успешным стал голландец Лекс Вельдхус, являющийся самым популярным покерным стримером на Twitch. Его доход за прошлый год составил 294 тысячи долларов.

Немного меньше удалось заработать Брайану Дэвису – 235К. Другой популярный стример Бен Спрэгг довольствовался 128 тысячами американских денег.

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Отмечается, что эти суммы включают в себя только подписки на их каналы. В учет не берутся такие доходы, как партнерские рекламные контракты с румами, донаты или призовые с турниров.