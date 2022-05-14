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Легенда английского покера в седьмой раз стал чемпионом в онлайне

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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14 мая, 17:05
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Владелец четырех браслетов WSOP Бенни Глейзер стал победителем турнира на чемпионате по онлайн-покеру
Бенни Глейзер в седьмой раз выиграл турнир на SCOOP
Бенни Глейзер в седьмой раз выиграл турнир на SCOOP

Продолжается весенний чемпионат по онлайн-покеру SCOOP, который проходит в одном из известных покер-румов. Неплохо в нем выступают и украинцы, выигравшие уже более 40 тысяч в сумме.

На третий игровой день завершился ивент HORSE. Его бай-ин составил 2100 долларов, а победителем оказался британец Бенни Глейзер.

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Игрок поднял более 31 тысячи долларов призовых, а также добился впечатляющего достижения. Для него это уже седьмой трофей в истории выступлений на SCOOP.

Ранее такой результат покорялся лишь двум покеристам – Юсси Невалинна из Финляндии и Майк Уотсон из Канады. В живых же турнирах Бенни также неплохо себя зарекомендовал, выиграв три браслета WSOP. Всего же в офлайн-ивентах Глейзер заработал 3 миллиона долларов.

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Также на днях подошел к концу еще один турнир SCOOP. В ивенте Kickoff за 530 долларов сыграло 835 участников, а победа досталась шведу Робину Илитало. Его сумма призовых составила аж 52 тысячи.

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